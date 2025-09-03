La T Gema si presenta. Rinnovate ambizioni per un campionato da attori protagonisti

I tradizionali colori bianco e azzurro del MontecatiniMurialdo (ora Montecatini Calcio) che solitamente la fanno da padroni in questo angolo della città delle Terme hanno per una sera lasciato spazio al rosso e al blu, i pigmenti storici del basket montecatinese e nello specifico de La T Tecnica Gema Montecatini. Il club di Alessandro Lulli ha infatti scelto il playground esterno alla Parrocchia del "Corpus Domini", cuore pulsante della cosiddetta "zona sud" di Montecatini, come cornice alla presentazione di squadra, dirigenza e staff tecnico per la stagione 2025-2026. Un luogo per certi versi inconsueto per una società che ha fatto del rinnovamento la matrice principale della propria estate, non solo per quanto riguarda il roster. Un rinnovamento che non è ancora finito, anzi l’ufficialità dell’aggiunta più importante è arrivata con un "coup de theatre" proprio durante l’evento "murialdino": Darryl Joshua Jackson è ufficialmente un nuovo giocatore dei "leoni termali". Prende il posto di Michele Peroni, destinatario del primo grande applauso di serata, che in seguito ai noti problemi di salute non ha ottenuto l’idoneità sportiva. Un colpaccio che è stato un po’ il capolavoro del nuovo direttore sportivo Luca Infante, tornato a Montecatini sponda La T Gema in un’altra veste dopo averle regalato la B Nazionale tre stagioni fa: "Ho vissuto direttamente la vicenda di Peroni e mi è dispiaciuto tanto sì per il professionista ma soprattutto per la persona che è Michele – ha rivelato l’ex numero 10 nel corso della presentazione - L’attenzione alla persona prima che al giocatore vale anche per Jackson: crediamo che Darryll possa integrarsi al meglio nella nostra squadra e darci una grande mano nel raggiungere i nostri obiettivi".

All’interno della serata di gala c’è stato tempo anche per il lancio della nuova campagna abbonamenti "Tutti per uno": "Sono orgoglioso di vedere una società cresciuta in ogni comparto e sempre più strutturata, in cui veramente tutti lavorano l’uno per l’altro – ha commentato il "presidentissimo" Alessandro Lulli – Insieme al general manager e al direttore sportivo pensiamo di aver creato una squadra equilibrata che sta lavorando molto bene, sono moderatamente ambizioso ma la sensazione prevalente in questo momento è la serenità. Da quando ho preso in mano le redini del club il mio obiettivo è sempre stato creare una società sempre più forte e grazie alla vision di Guido Meini questo sta succedendo".

Se sarà anche vincente sul campo si scoprirà a partire dal 13 settembre, quando i "leoni" termali proveranno a ruggire in Supercoppa LNP.

Filippo Palazzoni