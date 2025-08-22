Ascoli e Torres in pole

Per chi è scaramantico è forse il caso di toccare ferro, ma fin dallo scorso 25 luglio - quando la Lega Pro ha ufficializzato i gironi - in molti dalle parti di viale Gramsci e non solo hanno pensato subito che questa potrebbe essere un’annata giusta, o almeno di quelle dove c’è da cogliere un’occasione ghiotta come non mai.

Inutile girarci intorno. L’Arezzo parte con i favori del pronostico, esattamente come un anno fa toccò all’Entella con la differenza che rispetto a dodici mesi fa adesso c’è un girone dove mancano all’appello big come Pescara ed Entella appunto, dove la Ternana che aveva a lungo conteso la promozione diretta sta affrontando acque burrascose.

C’è poi il Perugia alle prese con il rinnovamento del proprio progetto tecnico. In mezzo ad una serie C dove anche in estate fioccano penalizzazioni e le fibrillazioni sono continue da queste latitudini invece ecco una proprietà solida che ha investito sulla rosa di un tecnico (giustamente blindato) come Bucchi, con un ds come Cutolo che ha colmato alcune lacune, operando chirurgicamente dove necessario. Continuità nella guida tecnica e qualità in crescita. Ecco due aspetti che mettono l’Arezzo in pole position. Il mercato fatto in funzione dell’allenatore, consapevole di cosa poter chiedere ai suoi ragazzi, i calciatori che a loro volta sanno cosa vuole il tecnico. Pochi e semplici dettagli che lasciano sognare una stagione da ricordare.

Ma oltre all’Arezzo c’è il campo, ci sono le avversarie. Detto di Ternana e Perugia, ecco che nel girone B figurano tante neopromosse, pronte comunque a vendere cara la pelle come Bra, Guidonia, Sambenedettese, Livorno, oltre al Forlì e al Ravenna. Due squadre queste di cui si parla un gran bene, così come delle loro proprietà, ma si sa: lo scalino dalla D alla C non è mai così facile da superare al primo impatto.

Soprattutto il Ravenna potrebbe essere una sorpresa. Occhio all’Ascoli: dopo il cambio di proprietà la piazza ha risposto alla grande sotto il punto di vista degli abbonamenti e la rosa costruita è di quelle per cammini importanti.

La Torres ha cambiato molto, la Vis Pesaro pur affidandosi all’ex amaranto Roberto Stellone (nella foto) ha mutato molti degli interpreti della passata stagione.

Ci sono anche le incognite Pianese, Pineto, Pontedera e Carpi oltre al Campobasso e al Gubbio che non vorranno certo essere semplici spettatori. Come non bastasse all’elenco mancano due pedine. Il Rimini è da tenere d’occhio per le evidenti difficoltà che hanno segnato questa estate tra cambi di proprietà e di allenatore, mentre la Juventus Next Gen torna sul cammino dell’Arezzo con gli amaranto chiamati a spezzare il tabù bianconero.