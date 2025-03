La partita del PalaCongressi. Gli operatori ora spingono: "Recuperare la fetta di lavoro"

Il possibile acquisto del Palazzo dei Congressi, in via Amendola, da parte del Comune è visto con favore delle associazioni degli albergatori. Anche Forza Italia apprezza la linea dell’amministrazione, anche se gli azzurri chiedono chiarimenti sui costi e i benefici del progetto, e sulla soluzione per il parcheggio dell’edificio, giudicato troppo piccolo. La struttura, inattiva da quasi dieci anni, ha fatto sentire la sua mancanza nel settore delle convention in questo lasso di tempo. Montecatini ha perso senza dubbio importanti possibilità nell’ambito congressuale, proprio nel momento in cui il termalismo ha toccato il fondo. Il sindaco Claudio Del Rosso, ieri, ha confermato l’interesse del Comune per l’operazione. Nel prossimo consiglio comunale, sarà portata in approvazione una delibera dove viene dato incarico agli uffici di procedere a una valutazione sull’effettivo valore del Palazzo del Congressi. Se il possibile costo sarà giudicato sostenibile, l’amministrazione procederà il percorso di acquisizione.

Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, sottolinea quanto sia necessario riattivare la struttura. "È auspicabile poter fare affidamento quanto prima sul Palazzo dei Congressi – afferma – In questi anni è mancata una struttura che, in modo lungimirante, ha creato la famiglia Pancioli, permettendo di poter lavorare su fette di mercato rilevanti. Attendiamo poi di conoscere le modalità che il Comune intende portare avanti per la gestione, affidandola alla nascente Fondazione Turismo o meno". Giovanni Biondi, presidente di Asshotel-Confesercenti, conferma il giudizio positivo sulla scelta del Comune. "Se ci sono possibilità per acquisire il Palazzo dei Congressi – afferma – è giusto andare avanti in questa direzione. Il Palazzo dei Congressi può portare lavoro molto importante a Montecatini". Il direttivo di Forza Italia plaude all’iniziativa del Comune, ma attende chiarimenti. "Apprendiamo con interesse l’iniziativa dell’amministrazione – dicono gli azzurri in un comunicato - Per anni, Il Palazzo dei Congressi è stato il fulcro del turismo congressuale in città portando non solo un forte aumento delle presenze, ma anche una promozione gratuita e utile a far conoscere Montecatini a livello nazionale e internazionale. Come forza politica, e nel solo interesse del rilancio della nostra amata città, valutiamo favorevolmente questa iniziativa, riservandoci di valutarne le concrete modalità di attuazione, tra cui il rapporto costi benefici, come verrà risolta l’annosa questione dei parcheggi e se la gestione sara pubblica o privata".

Daniele Bernardini