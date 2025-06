La Notte Rossa nel cuore della città. Musica, spettacoli e giochi per tutti

Arte, cultura, musica e solidarietà nel cuore della città: è la Notte Rossa. Tredicesima edizione, domenica 29 giugno, per la serata promossa e organizzata da Avis Pistoia che a partire dalle 18 porterà nel centro storico impegno civile, intrattenimento e socialità. L’evento, con il patrocinio del Comune di Pistoia e della Regione Toscana, replica il successo dello scorso anno con una nuova serata dedicata a Nostalgia 90- lo show anni Novanta, realizzata grazie al sostegno di numerose realtà del territorio. Con il fulcro in piazza del Duomo, si estenderà poi in molti altri punti del centro storico, animati da incontri, concerti, spettacoli, giochi per bambini e attività di intrattenimento per tutte le età.

Novità di quest’anno la location del Parco di Monteoliveto, dove dalle 21.30 si terrà "Hip Hop’s Comeback-Png & Friends".

"La Notte Rossa è ormai un appuntamento radicato nella storia di Avis Pistoia, un momento che riafferma il valore della partecipazione e della cultura come strumenti di coesione sociale – sottolinea Igli Zannerini, presidente di Avis Pistoia –. La scelta di quest’anno, come sempre concordata con l’amministrazione, vede la manifestazione cadere di domenica per meglio rispondere alla logica di condivisione e coordinamento di tutte le iniziative in programma. La Notte Rossa è, e resta, un invito aperto a vivere lo spazio pubblico come luogo di incontro, confronto e crescita collettiva".

Sarà possibile incontrare i volontari Avis in piazza Gavinana e in corso Gramsci per sensibilizzare e offrire informazioni sulla donazione del sangue. In piazza della Sala, dalle 21.30, musica con il TritticoTrio e le sue funamboliche sonorità per tre sax e percussioni. Alle 21.15, in piazza dello Spirito Santo, la scuola di ballo Latin Mood. In piazza della Sapienza, Mamaki Maraviglia, uno spettacolo di magia a cura di Francesco Micheloni, che andrà in scena alle 21.15 e alle 22.15. Alle 21.30, in piazzetta Romana, appuntamento con il teatro di figura della compagnia Pupi di Stac.

In piazza San Bartolomeo si terrà il torneo di Burraco promosso da Asc Due di Picche. In Piazza Gavinana intrattenimento col clown Mammolo e l’esposizione della Ecto1, replica della celebre automobile dei Ghostbusters. In via Curtatone e Montanara (piazzetta San Filippo), dalle 21.30, musica dal vivo con Michele e i Baroni e Gabriele Quirino. In via Cavour, all’altezza di San Giovanni Fuorcivitas, alle 22.30 e alle 23.30, spettacoli di danza aerea a cura di Circo Libre; in piazza San Leone e lungo via Cavour sarà presente il punto informativo con dimostrazioni del 183° Reggimento Paracadutisti "Nembo" di Pistoia. In via de’ Fabbri, alle 18, si terranno due iniziative a cura di Open Lab dell’Università di Firenze; in via Cino e via Cavour saranno esposte le Harley Davidson e le Fiat 500, grazie al Coordinamento Fiat 500 Club Italia di Pistoia; in via Buozzi, dalle 21.30, spazio alla musica con la Pink Floyd e Genesis Tribute Band.

In via della Madonna i Big Monkey e deejay set a cura di Gabriele Saccomando; in corso Gramsci, dalle 21.30, si esibiranno Jade Live Music e Le Ragazze del Flashback; sempre in corso Gramsci, dalle 20.30, è prevista l’apertura straordinaria con visite guidate alla Fondazione Luigi Tronci; in via Porta al Borgo sarà allestita la mostra di pittura "My English Garden" dell’artista Elisabetta Sonda, in collaborazione con l’Associazione Convivio. Infine, al Teatrino Puccini Gatteschi, dalle 21, andrà in scena "Cantandrè", tributo a Fabrizio De André.

