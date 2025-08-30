’La Montagna a fumetti’. In archivio la sesta edizione

Si è conclusa, con la consegna ad Avis delle offerte raccolte a favore della storica associazione dei donatori di sangue, la sesta edizione de ’La Montagna a fumetti’, manifestazione ideata da Convivio Odv e condotta da Gabriele Carradori assieme ad alcuni collaboratori. L’ultimo atto si è consumato a San Marcello con una due giorni di mostre e incontri. Di particolare interesse l’esposizione di giochi tradizionali che ha occupato l’intera sala del Consiglio comunale, mentre in via Roma del paese capoluogo erano dislocati diversi espositori con materiali legati al mondo del fumetto. I denari raccolti nel corso delle diverse tappe sono stati dedicati alla memoria di Massimi Giuntini, socio dell’associazione presieduta da Gabriele Carradori e consigliere Avis di Pescia, recentemente scomparso. Un uomo particolarmente amato per il suo impegno civile, al quale gli studenti della classe V BL, del liceo artistico Berlinghieri dell’Istituto Sismondi Berlinghieri di Pescia hanno dedicato una toccante tela commemorativa. A sostenere l’evento sono stati i Comuni di Quarrata, Marliana, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Pistoia, Abetone Cutigliano, Pescia e Larciano. In cinque anni sono state raccolte offerte, tra le altre, anche per l’Ospedale Pacini, la Dynamo Camp, per Emergency e per Avis provinciale Pistoia.

Andrea Nannini