Settimana di eventi alla Smilea

Settimana ricca di eventi alla villa Smilea promossi dall’assessorato alla cultura del Comune di Montale. Ha aperto nelle sale al primo piano la mostra Mythos, inaugurata ieri e visitabile fino al 13 luglio, mentre giovedì sera 3 luglio, alle 21,15, per la rassegna Giallo al Castello si terrà un incontro con gli scrittori Daniele Amicarella e Alberto Mati. La settimana si concluderà sabato prossimo, 5 luglio, alle ore 18 con la presentazione del libro thriller "Quadro d’insieme" di Filippo Mammoli. La mostra Mythos, inaugurata ieri con l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini (in foto), è curata da Gianpaolo Coronas e promossa dall’associazione Terra Madre e dal Comune di Montale. E’ una collettiva che espone opere di trenta artisti che in forma diversa sviluppano il concetto del mito come fenomeno culturale radicato nella natura stessa dell’uomo, per la sua capacità di cogliere l’inspiegabile e i misteri della vita, compresi quelli che agitano con paure e angosce anche la realtà contemporanea. Gli artisti, italiani e stranieri, che espongono alla Smilea sono i seguenti: Adelas, Augusto Ambrosone, Armando Ambrosca, Tiziano Amendola, Piero Bertonelli, Antonella Calorini, Patrizia Calò, Francesco Costanzo, Maria Daloiso, Fiorella Di Maio, Carmine Galiè, Natallia Gillo Piatrova, Andrea Macis, Melania Moscolo, Rocchina Marchese, Flavia Mannucci, Luisa Meler, Mauro Molinari, Marina Parentela, Viviana Pallotta, Michele Pomelli, Andrea Pesciaioli, Maurizio Schaechter Conte, Luigi Scarpellini, Miretta Sparano, Elpidio Tramontano, Marilena Visini, Enrico Vucemillo, Massimo Vito Avantaggiato e Tullio Zenato. La mostra si può visitare negli orari di apertura della biblioteca comunale.

Giacomo Bini