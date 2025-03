La lettera R: recupero, riciclo, riuso e riduzione

Il negozio di vestiti usati di via Gramsci è un esempio virtuoso di riutilizzo di capi di vestiario, che vengono recuperati riducendo così gli sprechi. Oltre al riutilizzo però esistono anche altri modi per smaltire e riciclare le cose. Questi quattro elementi: Recupero, Riciclo, Riutilizzo o Riuso e Riduzione sono le famose quattro ’R’, cioè i punti principali per un corretto smaltimento dei rifiuti. Abbiamo imparato questi principi a scuola, studiando tecnologia, imparando che il riciclo delle cose che buttiamo via è un processo complesso e delicato. Nella foto possiamo vedere come noi ragazzi dell’Istituto Berni abbiamo messo in atto il principio del recupero. Con i nostri professori abbiamo realizzato degli arredi da giardino con pezzi di pallet. Grazie a chiodi, martello, vecchi pancali, scampoli di tessuto e un po’ di vernice abbiamo costruito dei comodi divanetti per il nostro giardino scolastico. Le sedute vengono utilizzate da noi tutti i giorni che lavoriamo al nostro orto didattico o nei pochi momenti di pausa. Realizzare questo progetto e impegnarci a fondo nella cura del nostro giardino ci ha reso importanti e contenti soprattutto quando vediamo che gli altri ragazzi utilizzano questi spazi. Sui libri abbiamo capito che le risorse della natura non sono inesauribili, con la scuola però abbiamo capito che possiamo aiutare il mondo, recuperando le cose che possono avere una nuova vita e riciclando per non creare danni al nostro pianeta.