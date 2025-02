Imprenditori di domani. Fra etica e innovazione . Parte il programma Eye

PISTOIATalk, incontri, visite aziendali: gli studenti dell’Istituto Tecnologico Statale Silvano Fedi-Enrico Fermi e del Liceo statale Niccolò Forteguerri hanno iniziato il loro percorso all’interno del programma Eye - Ethics and Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab Aps. Potranno imparare le basi per avviare un’impresa di successo con alla base l’etica del lavoro fino a ideare una propria idea aziendale e provare a portarla avanti fino alla sua realizzazione. Di età compresa tra i 16 e i 18 anni saranno i protagonisti del progetto che Artes organizza ormai da 14 anni in varie province della Toscana. Su Pistoia, ha la collaborazione dei due istituti superiori, del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord e dei Giovani Imprenditori di CnaToscana Centro con il patrocinio del Comune di Pistoia.

Nel primo incontro inaugurale, svoltosi questa mattina nella sede di Confindustria, hanno partecipato a un talk su Imprenditoria ed Etica. Poi sperimenteranno il laboratorio di ideazione imprenditoriale etica guidati da esperti e imprenditori, acquisendo le metodologie per creare e sviluppare una propria idea d’impresa. Le migliori idee saranno presentate da loro stessi in un contest e valutate da una giuria di esperti: la più originale, concreta e realizzabile vincerà il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa Pistoia 2025. Gli studenti pistoiesi vincitori si sfideranno inoltre il 5 giugno nella sede della Presidenza della Regione Toscana con i “colleghi” vincitori di Eye a Firenze, Arezzo, Siena e Prato per il Trofeo Eye Toscana 2025, a cui è associato un premio di 1.000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork.

L’edizione pistoiese di Eye è stata inaugurata alla presenza del direttore e promotore di Eye Luca Taddei, dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia, del vicepresidente di Artes Lab Aps Matteo Forconi, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord Alessandro Scalise e del Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro Gianmarco Barluzzi.

Al talk per Confindustria Toscana Nord hanno partecipato gli imprenditori Nicola Bolcioni e Cecilia Tozzi e per Cna Toscana Centro Benedetta Borri. "Visione imprenditoriale, innovazione ed etica del lavoro - dice l’ideatore e promotore di Eye Luca Taddei - sono le competenze che alleniamo attraverso la formazione del progetto Eye, un’iniziativa che dal 2011 accompagna molti giovani scoprire i propri talenti e a impegnarsi per creare e realizzare i propri sogni professionali".