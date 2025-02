Il gruppo Poste assume per il settore investimenti

Laureati e laureandi, anche senza esperienza, da inserire come consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale, Toscana compresa.

È quanto cerca Poste Italiane, che sul suo sito ha pubblicato l’offerta di lavoro rivolta a chi è interessato al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti.

Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari e delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva Idd).

Il contratto offerto è come dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi). Per candidarsi consultare il sito internet nella apposita sezione dedicata alle offerte di lavoro del gruppo: www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.