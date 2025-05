I silenzi del lago negli scatti del primo concorso fotografico

Successo inatteso per la prima edizione del concorso fotografico "Il lago e i suoi silenzi", organizzato da "I colori nel silenzio" al lago di Santonuovo, con l’associazione Santo Spirito. Ben 145 le foto, con soggetto, come da regolamento, il lago del paese e che la giuria, composta da esperti, ha valutato in forma anonima per garantire l’imparzialità della selezione. Tutte molto apprezzate le immagini, arrivate anche da fuori provincia. La premiazione degli scatti ritenuti più suggestivi e che si sono distinti per originalità e senso estetico, è per domani, domenica 25 maggio, alle ore 18 al lago di Santonuovo: ai tre primi vincitori assoluti sarà consegnata una targa, mentre i partecipanti classificati dal quarto al decimo posto riceveranno un attestato d’onore. Attestati d’eccellenza e segnalazioni di merito saranno conferiti poi agli altri partecipanti fino al 26° arrivato. Il concorso, novità di quest’anno tra le iniziative promosse dall’associazione, era rivolto a professionisti e amatori, appassionati di fotografia, che dovevano raccontare attraverso le immagini le sensazioni provate nell’atmosfera serena dell’ambiente naturale del lago di Santonuovo. I partecipanti potevano inviare fino a un massimo di tre foto, inedite e cascuna con un titolo. "Siamo molto soddisfatti per l’ampia partecipazione a un concorso che pur essendo alla prima edizione ha riscosso tanto interesse – ha spiegato la presidente de “I colori nel silenzio“ e organizzatrice della manifestazione, l’artista Barbara Pratesi – Gli scatti arrivati dimostrano che gli autori hanno messo dedizione e sensibilità in questa forma d’arte molto espressiva che richiede creatività, ma anche introspezione e tecnica. Visto il successo stiamo già pensando alla seconda edizione. Ringrazio in particolar modo tutti i giurati e il mio braccio destro Matilde Niccolai per l’aiuto nella parte organizzativa e grafica". Sempre domani, dalle ore 10 alle 20, intorno al lago si svolgerà anche il mercatino con prodotti artigianali, svuotasoffitte e il banco di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione "Matilde Capecchi Margherita silenziosa" e per il restauro della compagnia della chiesa di San Germano in Santonuovo.

Daniela Gori