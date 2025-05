Otto rioni per una grande sfida. Tutto pronto per il Palio 2025

Si partirà il prossimo giovedì alle 20.30, con la tradizionale "Cena dei Rioni" in piazza Risorgimento. Ma per allora, i quartieri Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Pantera e Puma avranno già iniziato a darsi battaglia. Tutto pronto per l’edizione 2025 del "Palio dei Rioni che fino a pochi mesi fa appariva in forse. La "chiamata alle armi" da parte dei presidenti si è rivelata risolutiva e alla fine i rioni si confronteranno in nove diverse discipline sportive da maggio a luglio: basket giovanile, burraco, calcio senior, calcio giovanile, calcio esordienti, ciclismo (con la cronoscalata in concomitanza con la "Notte Gialla" sabato 12 luglio), mountain bike (con percorso all’interno dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale della Magia), padel e podismo. Ogni singolo torneo della singola disciplina decreterà un vincitore e un relativo punteggio: i punteggi verranno poi sommati a fine Palio, decretando così il rione vincitore che si aggiudicherà il "Cencio".

"Ringrazio chi mi ha preceduto per il grande lavoro svolto – ha esordito Alessandro Cialdi, presidente del comitato del Palio – fra le novità avremo la corsa ciclistica su strada che quest’anno sarà una "cronoscalata" con partenza da piazza Risorgimento e arrivo nella frazione di Buriano. Si terrà sabato 12 luglio in concomitanza con la Notte gialla". E’ attualmente in corso il torneo di padel, iniziato il 19 maggio a Mollungo, che lunedì prossimo proporrà gli incontri Orso- Puma e Istrice-Giraffa. Lo Stella di Casini ospiterà invece il torneo di calcio "senior". Si comincia il 5 giugno prossimo alle 21.15 con Puma-Istrice. E il Palamelo sarà casa del basket giovanile, cominciando il 24 giugno prossimo con Drago-Giraffa e Istrice-Puma.

Durante il tradizionale appuntamento de "I mercoledì sera a Quarrata" a luglio, quando i negozi cittadini saranno aperti dalle 21, si svolgeranno il torneo di burraco (2 luglio alle 21 in piazza della Vittoria) la "Festa dei Rioni e dello sport" ( 9 luglio dalle 18 alle 23 in piazza Risorgimento) la gara podistica (16 luglio alle 21 con partenza da piazza Risorgimento). Un lungo percorso che culminerà con la cerimonia di premiazione del Rione vincitore, il 23 luglio alle 19 in piazza Risorgimento.

"Devo ringraziare il comitato Palio dei Rioni e tutte le associazioni sportive – ha concluso il sindaco Gabriele Romiti – per essere riusciti anche quest’anno a organizzare un appuntamento vivo e attrattivo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico".

Giovanni Fiorentino