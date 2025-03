Il festival per il clima. Tra letteratura e natura per dare voce al pianeta

PISTOIA

Diventar "foresta": se un’ambizione può intestarsi il festival "Climate Fiction Days", primo in Italia a riflettere sul tema del clima e sul suo specchiarsi in letteratura e narrativa, questa sarebbe. E per diventar foresta servono germogli e vento, elementi entrambi presenti nel grande contenitore dell’evento che si svolgerà in diversi luoghi pistoiesi dal 18 al 23 marzo prossimi in una forma moltiplicata rispetto allo scorso anno, prima edizione. A comporre il grande affresco dei "Climate Fiction Days" ci saranno presentazioni, concerti e mostre e poi le scuole, novità di quest’anno, con centoventi ragazzi degli istituti superiori in dialogo con gli esperti istituzionali e del Cnr e poi in collegamento con la base artica Dirigibile Italia. Anteprima eccellente martedì 18 marzo (ore 20.45, Palazzo de’ Rossi) con il suggestivo concerto del compositore Piergiorgio Ratti a dare una voce alle piante, così come eccellente e di richiamo sarà la mostra de "Le tavole del Venerdì" di Guido Scarabottolo (dal 19 marzo alla Moon Gallery di via Carducci).

Il 20 marzo al Polo Puccini Gatteschi sarà ospite l’autrice del libro "Come il respiro del vento", Elisa Berti, mentre il giorno successivo nella Sala Soci Coop il testimone passerà ai ragazzi impegnati in un incontro con Antonello Pasini (Cnr), Roberto Salzano (Cnr) e Sofia Pasotto (ambasciatrice del Patto europeo per il clima); quest’ultima sarà poi protagonista alla San Giorgio nel pomeriggio (ore 16) per una lectio magistralis. Di dati inediti che parlano di futuro, clima e società si parlerà più tardi, stesso luogo, con il ricercatore Lorenzo Zaffaroni e lo scrittore Fabio Deotto.

Altro luogo, Palazzo dei Vescovi, per altro filone nello stesso giorno (alle 19), con l’incontro-riflessione tra l’ecopoeta inglese Helen Moore e la traduttrice e docente Paola Loreto, con il poeta Matteo Pelliti. Contenitore ancora pieno di incontri destinati a un pubblico vario – con anche laboratori per bambini tra Area Gialla, Giardino Volante, Biblioteca San Giorgio e dibattiti aperti ai ragazzi - nella due giorni 22 e 23 marzo con una ricca sequenza di ospiti: gli scrittori Antonio Moresco e Martina Milani, presenze dal mondo dei Comics – Francesca Riccioni, Roberto Grossi, Barbara Borlini e Francesco Memo, con Marco Taddei – e una platea di nomi in un dialogo pensato per i ragazzi, con Alice Franchi, Giusi Quarenghi, Elisa Palazzi e Federico Taddia.

Appendice serale il 22 marzo a Palazzo Fabroni con Finaz (Bandabardò) tra musica e parole, mentre la chiusura è attesa per domenica 23 al Polo Puccini Gatteschi con un’immersione nel mondo della traduzione letteraria, presenti Anna Rusconi, Elena Cappellini, Lia Iovenitti, Ilaria Benini. Tutti gli incontri sono a ingresso libero; il dettaglio è su climatefictiondays.it e sui social ufficiali (Instagram e Facebook). L’evento è organizzato da Climate Fiction Days e promosso da Isole del sapere, con il sosegno del Comune di Pistoia, il patrocinio e il contributo della Regione e i finanziamenti di Atelier Dimensione Verde e Far.Com.

"Si tratta di fare qualcosa a proposito non tanto di un tema, ma di una realtà che viviamo quotidianamente – ha detto Alessandra Repossi, ideatrice del festival -, dando vita a una sorta di vivaio di pensieri e idee. Gli ospiti vengono da molte parti d’Italia, alcuni anche da fuori: questo funzionerà da moltiplicatore di quelle idee e di quelle riflessioni. Chissà che questa rete creata non generi una foresta".

linda meoni