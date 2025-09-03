Il cammino delle pistoiesi. Quarrata sogna il vertice

Partenza anticipata (il fine settimana dell’11-12 ottobre), sosta natalizia di due turni (dal weekend del 20-21 dicembre a quello del 10-11 gennaio 2026), la sosta tra il girone di andata e quello di ritorno con le squadre che torneranno in campo tra il 7 e l’8 febbraio, poi pausa per la celebrazione della Pasqua (4-5 aprile) e chiusura della regular season il 9 maggio.

Il calendario del campionato di serie C interesserà Pallavolo Delfino Pescia e Blu Volley Quarrata, inserite nel girone A, Progetto Volley Bottegone e Montebianco Volley Pieve a Nievole, destinate al raggruppamento B.

Debutto casalingo per le pistoiesi del gruppo A, in trasferta per quelle del B: il rivoluzionato Pescia ospiterà infatti il Volley Team Lunigiana, l’ambiziosissimo Quarrata ripartirà dall’Oasi Viareggio. Bottegone esordirà in casa della retrocessa Giorgio Peri Grosseto, la Pieve tra le mura della Nottolini Capannori, indicata tra le favorite alla promozione in cadetteria.

Il primo derby tra Quarrata e Pescia è in programma il 13 dicembre al PalaMelo della città del mobile. La stagione regolare si chiuderà a maggio a Siena contro la temibile Chiantibanca, formazione che può contare sull’esperta regista Marchi e l’ottimo attaccante Raniero. Se l’obiettivo quarratino è la promozione, come ormai chiaro ad ogni latitudine, quello pesciatino è la salvezza. Pescia concluderà le proprie fatiche ospitando il Valdarno Project.

Derby a novembre tra Bottegone e Pieve (in casa del primo), finale delle arancioni di Barbiero a Capannori. Il traguardo di Vezzosi e compagne è confermare la categoria. Stesso obiettivo per la Pieve di coach Branduardi, che avrà il derby di ritorno alla "Fanciullacci" di Pieve il 21 marzo e il sipario calato a Calenzano. In sostanza, un’annata che si preannuncia tosta per le nostre compagini di punta nel panorama pallavolistico toscano.

Gianluca Barni