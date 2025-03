I residenti della valle del Brandeglio: "Noi tra le zone più a rischio"

In questi giorni le preoccupazioni per le condizioni di sicurezza negli spostamenti nelle strade di collina crescono di ora in ora. Una situazione già critica, resa ancora più complessa dall’ultima alluvione. Su questo tema, sono tornati a farsi sentire i rappresentanti di centinaia di persone che nei mesi scorsi hanno sottoscritto una petizione per porre all’attenzione del Comune il disagio che stanno vivendo coloro che vivono nella valle del Brandeglio. Una tematica che, nel frattempo, è arrivata in discussione nell’apposita commissione comunale e poi dovrà approdare successivamente in consiglio.

"Si sono moltiplicate le criticità, le frane e gli smottamenti anche nella valle del Brandeglio – spiegano, in una nota, i cittadini che hanno lanciato la petizione – il nostro documento era stato protocollato nelle scorse settimane ed una prima discussione c’è stata il 4 marzo scorso in Commissione con la presenza dell’assessore Alessio Bartolomei, dei consiglieri componenti e dei tecnici, con i firmatari che hanno esposto le problematiche e le richieste di intervento anche con proiezioni di foto e cartine. La nostra valle dovrà essere inserita fra le zone di maggior urgenza di analisi da parte del Comune". Se il terreno si sgretola, strade e terrapieni scendono a valle, l’acqua non defluisce è ovvio che i problemi sono molteplici e preoccupanti. "È stata espressa la volontà di modificare gli accordi quadro per il taglio dell’erba e per la pulitura delle fossette di scolo in modo da garantire una manutenzione più adeguata – aggiungono i firmatari – alla luce di quello che sta accadendo con gli ultimi crolli, come documentato dalle foto, crediamo che sia davvero indispensabile ripensare alla manutenzione responsabile del territorio. E’ inutile, infatti, nascondersi dietro alla non conoscenza del significato "mettere in sicurezza" che è stato evocato più volte in commissione quando poi sono gli stessi eventi che ci insegnano quello che troviamo sotto i nostri occhi. Manteniamo l’impegno nel tenere alta l’attenzione per la nostra valle ma anche per le altre realtà del territorio che gridano aiuto e che, in questi giorni, stanno vivendo sulle loro spalle il senso d’abbandono".