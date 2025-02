I giovani dem intervistano Giani: "Migliorare la linea Firenze-Pistoia. Tirocini extra-curriculari, avanti"

I Giovani democratici hanno interrogato il governatore della Toscana Eugenio Giani che sabato pomeriggio, al circolo Rinascita di Agliana, ha aperto la prima edizione invernale della "Fest’Unità" aglianese. Protagonisti Niccolò Bartolini, Anita Iorio e Tommaso Bonacchi. Tante le domande, su argomenti d’interesse pubblico. Per quanto riguarda lavoro e tirocini extracurricolari, la Regione proseguirà con il progetto, visto l’abbassamento dei tassi di disoccupazione e il miglioramento formativo creato, a tutto vantaggio dei giovani. Sul trasporto pubblico, Giani si è detto soddisfatto per gli investimenti fatti per la riqualificazione del parco mezzi messo in atto da Autolinee toscane, "ma l’obiettivo è migliorarne il servizio potenziando le corse e anche la rete ferroviaria nel tratto Firenze -Prato-Pistoia, così da permettere la progressiva riduzione del trasporto su ruote a vantaggio dell’ambiente".

Proprio sull’ambiente e il Piano regionale di economia circolare appena approvato, Giani ha ricordato che negli ultimi anni è stato incrementato il materiale derivante dal recupero e dal riciclo dei rifiuti. L’obiettivo del Piano è di aumentare sempre più riciclo e differenziata. "Nei tre Ato della Toscana – ha spiegato – i limiti maggiori sono nell’area Firenze, Prato, Pistoia, limiti soprattutto per Prato e Firenze, poiché a Pistoia c’è il termovalorizzatore di Montale". Sulla chiusura dell’impianto di Montale, Giani ha detto che dipenderà dai Comuni proprietari. "Per ora i Comuni hanno chiesto la proroga, ma con l’impianto di Peccioli entro i prossimi quattro anni ci saranno le condizioni per dismetterlo". Per la sanità ha evidenziato che la Toscana è tra le due migliori regioni in Italia per livelli essenziali di assistenza. "La Regione – ha detto - mette a disposizione molto fondi per colmare gli esigui finanziamenti governativi e così continuerà a fare. Nell’ultimo quinquennio le prestazioni sono aumentate da 10 a 12 milioni. L’insoddisfazione dei cittadini riguarda pronto soccorso e liste d’attesa, quindi l’inserimento nel sistema e l’intento è di rafforzare la capacità di accesso al servizio pubblico in tempi snelli".

Sul progetto "Nidi gratis" ha rilevato l’aumento delle famiglie a cui è stato permesso, con l’abbattimento del costo, l’inserimento dei figli nei nidi, permettendo ai bambini un primo approccio alla socialità dall’inestimabile valore pedagogico. Infine, sull’edilizia pubblica ha spiegato che la Regione, con l’aiuto di Libera, è riuscita a riscattare molti immobili confiscati alle mafie che vorrebbe riqualificare a beneficio della popolazione indigente, incrementando il patrimonio edilizio popolare.

Piera Salvi