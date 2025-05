Il programma del Palio. Tante novità

Lo scorso anno, ad aggiudicarsi il Palio di San Lodovico fu il Rione Il Ponte, precedendo nell’ordine i rivali di Serravalle, Masotti e Castellina Il Ponte (con Marco Cesari nominato miglior arciere al termine della kermesse).E la rassegna Serravalle De Gusto svoltasi lo scorso 27 aprile, che fra le varie iniziative per i visitatori vedeva anche la possibilità di provare il tiro con l’arco sotto l’attenta supervisione degli arcieri dei Rioni, ha rappresentato indirettamente anche l’occasione per fare il punto in vista delle trentesima edizione del Palio. Si parte il prossimo 17 agosto, con il tradizionale "Palio dei Mercenari", con gli appassionati di tutta Italia che si sfideranno in due gare di tiro: prima su piazzole e poi nel torneo serale su targa. Facendo da preludio al Palio vero e proprio, che si terrà il 18 e sempre sullo sfondo offerto dalla Rocca di Castruccio: a contendersi il "Cencio" saranno come di consueto gli arcieri dei quattro Rioni, affiancati dal rispettivo "mercenario". Il Rione vincitore potrà così festeggiare nel modo migliore la ricorrenza di San Lodovico, nell’ambito del corteggio storico del 20 agosto successivo, fra le vie del paese di Serravalle. Lo scorso anno, tra l’altro, il Ponte festeggiò il successo con una madrina d’eccezione: a Serravalle fece capolino l’attrice Margherita Buy, che sin da bambina è legata alla frazione del territorio nel quale trascorreva parte delle sue vacanze. Per quel che riguarda la prossima estate, è intanto stata confermata l’organizzazione della "Cena Medievale di Castellina" e dell’Assedio alla Rocca", con entrambe le manifestazioni che saranno calendarizzate a breve.

Giovanni Fiorentino