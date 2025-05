Caos traffico sulla Lucchese: "Serve lo stop ai mezzi pesanti"

La riapertura parziale della strada provinciale SP9 Montalbano ha portato ad un miglioramento della situazione generale, ma non ha risolto i problemi legati ai mezzi pesanti: nelle scorse settimane avevo scritto alla Provincia e alla Regione, proponendo l’istituzione del divieto di transito per gli autoarticolati con cassone più lungo di dieci metri sulla Lucchese. E penso ancora oggi che sia necessario, perché che ci sia stato un incremento dei veicoli rispetto allo scorso febbraio è assodato". E l’allarme rilanciato dal sindaco Piero Lunardi, in termini di viabilità. Il primo cittadino di Serravalle aveva già denunciato, a seguito della chiusura del San Baronto dovuta alle frane verificatesi intorno alla metà dello scorso marzo, un incremento degli automezzi (pesanti e non) nella zona di Ponte Stella.

Dallo scorso 24 aprile, la SP9 Montalbano è stata riaperta al transito per tutti i veicoli leggeri dal km 6+500 al km 12+700, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei tratti dove sono in corso gli interventi di ripristino di parte della carreggiata.

Resta tuttavia vietato il passaggio a mezzi pesanti, pedoni e velocipedi, con la possibilità di chiudere la strada in caso di allerta meteo o di precipitazioni particolarmente intense. Ne consegue, dunque, che tir e camion passino comunque dalla 435. La stessa strada che sarà peraltro oggetto del cantiere di potenziamento che riguarderà in primis il ponte: un intervento a carico della Regione, del quale a Serravalle si è spesso discusso in consiglio comunale negli scorsi anni, per il quale ci sono già le coperture economiche: nelle prossime settimane dovrebbe concludersi l’iter relativo alla progettazione ed all’approvazione della stessa.

"Ci risulta che il numero dei veicoli in transito sulla 435, a seguito delle chiusure e delle limitazioni sulle altre strade interessate dagli eventi meteo, sia salito da una media di 13mila ad una di 28mila al giorno – ha concluso Lunardi – con tutto ciò che ne consegue sia in termini di traffico che di sicurezza. E anche se la SP9 è stata riaperta a certe condizioni, il problema di fondo resta. Ecco perché penso che, in questa fase, limitare o vietare il passaggio di alcune tipologie di mezzi pesanti possa essere una delle soluzioni migliori per limitare i disagi".

Giovanni Fiorentino