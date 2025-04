I familiari di Modesta e don Ricotti saranno domani alla cerimonia

Domani, venerdì 25 Aprile, alle ore 11 in piazza Risorgimento cerimonia per l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con l’Anpi sezione Quarrata e associazione "Amici Casa di Zela". Alla cerimonia, scandita dalle note della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata, saranno presenti Mario Polletti, figlio di Modesta Rossi, partigiana Medaglia d’oro al Valore Militare alla memoria, che il Comune di Quarrata ha ricordato ufficialmente il 17 Settembre 2024 con una cerimonia in Sala Consiliare, e Paola Ricotti, nipote di padre Cipriano Ricotti, nato a Vignole nel 1916 e riconosciuto "Giusto fra le Nazioni". Interverrà anche Piergiorgio Pacini, presidente dell’Anpi di Quarrata. Non mancheranno rappresentanti di autorità civili e militari, associazioni del territorio, associazioni partigiane, combattenti e reduci. Dopo il saluto del sindaco Gabriele Romiti, verrà eseguito l’alzabandiera a cura dell’"ssociazione Nazionale Alpini Gruppo di Quarrata. Il sindaco poi deporrà una corona di alloro di fronte al monumento in piazza Risorgimento di Agenore Fabbri intitolato "Alla pace in memoria dei caduti per la libertà di tutte le guerre". Seguiranno alcune letture dell’assessore del Comune di Quarrata Annamaria Turetti sulla Resistenza e del consigliere comunale Antonio Guidotti, che leggerà una lettera del partigiano Domenico "Mimmo" Lombardo scritta poco prima di essere fucilato dai tedeschi nell’agosto 1944 al "boscone" tra Valenzatico e Campiglio. La festa della Liberazione prosegue al circolo Arci Parco Verde di Olmi, dove, da ieri e fino al 27 aprile è allestita la mostra fotografica sulla Resistenza realizzata dalla Federazione di Pistoia del Partito Comunista Italiano in collaborazione con il "Parco Verde", aperta tutti i giorni dalle 16 alle 23.30. In programma al Parco Verde anche le conferenze-dibattito. Domani alle 21 Stefano Marini parlerà della Resistenza del popolo palestinese; Massimo Longobardi "Fascismo: la lezione di Togliatti" e Lorenzo Cosimi di "Resistenza e Liberazione a Livorno". Coordina Claudio Capecchi, segretario provinciale Pci. Domenica 27, alle 21, la serata coordinata da Marco Barzanti, segretario regionale del Pci, si aprirà con i saluti del sindaco Romiti per poi proseguire con Massimo Recchioni, scrittore e ricercatore storico: "La Resistenza tradita", Massimo Longobardi: "L’eredità della Resistenza nella Costituzione e nell’economia italiana", conclusioni di Mauro Alboresi, segretario nazionale del Partito.

D.G.