Gli incontri della scuola per genitori. Istituti e parrocchia insieme: "Un sopporto a tutte le famiglie"

Al via venerdì, alle 21, nell’auditorium dell’istituto comprensivo ‘Libero Andreotti’, in Valchiusa, la seconda edizione della ’Scuola per genitori’ organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i due istituti comprensivi pesciatini, ‘Libero Andreotti’ e ‘Rita Levi Montalcini’, e con l’Unità Pastorale del Centro della Diocesi di Pescia. Protagonista delle tre serate del nuovo ciclo di incontri per genitori ed educatori consapevoli, il dottor Sergio Teglia, psicologo e psicoterapeuta. Le tre serate sono in programma nei venerdì 21 e 28 febbraio e 7 marzo: il tema generale è ‘Noi e i nostri figli’, negli incontri si parlerà, rispettivamente, di ‘I loro bisogni, i nostri doveri’, ‘La loro autonomia, il nostro ruolo’, e ‘Le loro connessioni, il nostro esempio’. Lo scorso anno fu un successo, con la partecipazione di oltre 130 persone.

"La scuola è rivolta principalmente ai genitori- spiega il sindaco Riccardo Franchi –ma non solo. Credo che le nostre famiglie abbiano necessità di un confronto, di ricevere suggerimenti. E quest’anno abbiamo voluto coinvolgere anche le parrocchie, istituzioni vicine alle famiglie, che hanno il sentire di quello che vivono. Saranno tre serate piacevoli, in cui il dottor Teglia dialogherà con i presenti". L’amministrazione metterà a disposizione un locale per ospitare, due sabati mattina, incontri e confronti a quattr’occhi fra Teglia e le famiglie che chiederanno un incontro gratuito. "La scuola per genitori è prevenzione- puntualizza lo psicoterapeuta –con la certezza che il miglior genitore è quello che sbaglia meno degli altri. Cercherò di ricordare alle famiglie che il loro ruolo è da protagonisti".

Soddisfatto del proprio coinvolgimento don valerio Mugnaini: "La scuola per genitori è uno strumento per non lasciare soli famiglie e istituzioni- commenta –il Comune, le scuole, le parrocchie. Insieme possono confrontarsi perché coloro che sono coinvolti possano trovare percorsi comuni. Uno strumento importante, una opportunità da non perdere per fare rete". Momenti importanti anche per il mondo della scuola: "un ampliamento dell’offerta formativa che coinvolge direttamente anche i genitori", sottolinea, in conclusione, Barbara Paggetti, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Libero Andreotti.

Emanuele Cutsodontis