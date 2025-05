“Ciao Bomber”, è morto Roberto Benedetti

Ponte Buggianese (Pistoia), 19 maggio 2025 – Paese sotto choc e in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Benedetti, storico dirigente del Ponte Buggianese calcio prima e dalla fondazione del Ponte 2000, la società del settore giovanile pontigiano. Era stato con altri dirigenti biancorossi il fautore, con successo, dell’idea di riportare in auge il torneo dei Rioni, che prenderà il via fra pochi giorni.

Roberto Benedetti, che avrebbe compiuto 65 anni fra pochi giorni, esattamente il 26 maggio, era stati ricoverato alcuni giorni fa a Careggi in seguito a problemi cardiaci e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ieri mattina è stato colto da una nuova e fatale crisi. Aveva lavorato a lungo agli uffici dell’Eni a Montecatini Terme (all’epoca Fiorentinagas) e da qualche anno era in pensione.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo che si è diffusa la triste notizia. Anche il sindaco Nicola Tesi ha voluto ricordarlo facendo riferimento alla sua grande passione per il calcio che lo aveva visto, prima di diventare dirigente, giocatore nelle giovanili del ponte Buggianese e poi in alcune squadra amatoriali: “Ciao Bomber, questo scherzo non ce la dovevi fare!! Non riesco ancora a rendermene conto”.

La società Ponte 2000 nell’annunciare la scomparsa di Roberto Benedetti “da molti anni anima e e colonna portante del settore giovanile a Ponte Buggianese”, comunica che “nello sconforto di una notizia così brutta e inaspettata" si stringe “nel dolore, cercando di superarlo continuando l’attività fino al termine della stagione, come certamente lui avrebbe voluto”.

N.G.