Provincia, fra lavori e polemiche. Il rifacimento dell’auditorium: "Pronti a investire nove milioni"

E’ intorno al progetto per fare il "nuovo" auditorium che si accedende il dibattito e il caso è al centro di un duro botta e risposta. Il presidente della provincia va dritto al punto e ribatte alla consigliera Capecchi. "Mentre lei faceva il flash mob, la Provincia aveva già un progetto esecutivo pronto per rifare l’auditorium da cima a fondo, con 9 milioni di investimento", dice Luca Marmo che va dritto al cuore del problema. "Peccato che, prima di spendere soldi pubblici, serva capire se ha ancora senso tenerlo in vita come struttura sportiva, visto che il suo stesso Comune, quello di cui fa parte come consigliere di maggioranza, sta costruendo un Palasport nuovo, che rischia di renderlo superfluo – sottolinea il presidente della Provincia – . Invece di lanciare slogan, la consigliera Capecchi potrebbe chiedere al suo sindaco perché non ci ha ancora detto come intende conciliare le due strutture. O forse, in Fratelli d’Italia, non si parlano neanche tra di loro?".

Il duello è anche politico, ovviamente. "Noi, intanto, non stiamo con le mani in mano – ribatte Marmo –: a pochi passi dall’auditorium stiamo per aprire la nuova Piscina Fedi, un investimento da oltre 8 milioni di euro con annessa palestra, che darà alla città un’infrastruttura moderna e funzionale. Mentre litigano tra di loro, noi consegniamo opere". "Se la consigliera vuole davvero risolvere il problema, invece di fare video, si faccia promotrice di una discussione seria nella sua maggioranza comunale – conclude il presidente –. Noi, come Provincia, siamo già al lavoro".