Giro della Toscana Femminile. Oggi Serravalle-Quarrata. In gara le atlete più forti

Con la seconda tappa Serravalle Pistoiese-Quarrata, il 29° Giro della Toscana Femminile a tappe costituisce ormai un binomio inscindibile con la provincia di Pistoia. Ha sempre visto alla partenza molte delle atlete più forti in campo mondiale e rappresenta un pre-mondiale in vista del meeting iridato che si terrà l’ultima domenica di questo mese, il 28 settembre, in Africa orientale, in Ruanda. In attesa della conclusione a Montecatini Terme, sul viale Giuseppe Verdi, di domenica pomeriggio, 7 settembre, oggi, venerdì 5 settembre, è in programma la seconda tappa che vede coinvolte due località affezionate al Giro-Memorial Michela Fanini. Questa volta la partenza avverrà da Serravalle Pistoiese e l’arrivo sarà nel centro di Quarrata e si attende un pubblico festoso e appassionato ad applaudire le atlete in gara.

La frazione odierna è lunga 113 chilometri, adatta alle velociste, ma non mancano le insidie. Dopo pochi chilometri è previsto il circuito Cantagrillo-Casalguidi, da ripetersi quattro volte, sulle strade dell’indimenticabile Franco Ballerini. Davanti al murale dedicato al "Ballero" ci sarà il traguardo "Michela" che regala secondi importanti per la classifica generale.

A seguire è previsto un circuito da ripetere cinque volte attorno a Quarrata con arrivo in fondo a via Montalbano, a un passo dalla centralissima Piazza della Resistenza, dove ci saranno le premiazioni. La partenza da Serravalle Pistoiese verrà data alle ore 13, l’arrivo è previsto tra le 15.30 e le 16.

Antonio Mannori