Gattino smarrito, salvato dai volontari del Controllo di vicinato

Un gattino salvato e curato da due volontari del Controllo del Vicinato. A ringraziarli pubblicamente è stato il presidente dell’associazione Marco Lucarelli. "Il micino è stato trovato al parco Cividale a Montecatini - racconta Lucarelli - e aveva bisogno di cure. Tramite il canile Hermada è stata portata dal veterinario per un controllo. Poi è stato anche rintracciato il padrone, una persona anziana che lo aveva cercato disperatamente".

L’associazione è disponibile 24 ore su 24 per le segnalazioni urgenti. "Ma consiglio - dice Lucarelli - di chiamare sempre il 112".

Il veterinario ha curato il gattino che adesso è pieno di acciacchi ma mangia con appetito. "Il volontariato del Vicinato si occupa di chiunque abbia bisogno e rende migliore l’ambiente sociale in cui vive. La sinergia tra enti è fondamentale: solo facendo rete si protegge meglio".

Il servizio di recupero del canile possono attivarlo solo le forze dell’ordine che vengono chiamate dai cittadini. Di giorno la polizia municipale, di notte e festivi il 112. Il centralino del canile serve solo per prendere appuntamento per visitare la struttura o i conoscere i cani. Il servizio del recupero del canile è svolto esclusivamente da volontari 7 giorni su 7 per 24 ore. Recentemente è stata inaugurata la nuova casetta di legno alle ex serre, nell’area del canile, realizzata grazie al generoso contributo di una donna di Firenze in memoria della figlia recentemente morta di cancro. Porte aperte anche in un’altra casetta con voliera per rapaci donata da Tonino Caruso, quella del suo amato cagnolino Chinotto. Due tagli del nastro che vanno in parallelo con la realizzazione del polo didattico ambientale Zara (zoo, antropologia, rifugio animali) realizzato dai volontari della Liv Odv grazie alla concessione delle ex serre di via Sant’Antonio 13 a Montecatini da parte del Comune con un’apposita convenzione.

Giovanna La Porta