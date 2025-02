Furti nelle abitazioni. Ladri con il metaldetector a caccia della cassaforte

Pistoia, 10 febbraio 2025 – Sono organizzati e colpiscono al momento giusto. Nuovo colpo messo a segno nelle case di Barile dove ladri esperti sono riusciti ad entrare in casa di famiglie e prelevare contanti e oro. Si tratta di malviventi esperti che usano addirittura metaldetector per individuare facilmente la presenza di casseforti e altri monili. Gli episodi, avvenuti qualche giorno fa, ha riguardato diverse case tra Barile, Pontelungo e San Pantaleo dove sotto le festività natalizie già erano stati registrati diversi furti nelle abitazioni. Non solo, i ladri hanno agito in pieno giorno indisturbati, evidentemente, avendo studiato, prima di mettere a segno il furto, le abitudini quotidiane delle varie famiglie. Una volta entrati nelle case la modalità è sempre la stessa: azionare il metaldetector alla ricerca della cassaforte e prelevare tutto ciò che c’è all’interno. Non solo, in tutti i colpi sono i gioielli i primi a sparire. Sui vari furti indagano sia i carabinieri di Pistoia sia la polizia.

Il sospetto per i residenti è che a mettere a segno i colpi siano persone che abbiano avuto, nei mesi scorsi, in qualche modo, magari per lavori, occasione di entrare nelle abitazioni: in questo modo, ma questo lo sostengono alcuni dei residenti, avrebbero avuto facilità a capire se le abitazioni sono protette da sistemi di allarme, ma anche le abitudini delle famiglie. Quella dei furti in casa è una piaga che sembrava essere sparita sotto il periodo del Covid a Pistoia, ma nell’ultimo anno in varie zone della città molti gruppi organizzati hanno messo a segno diversi furti che ancora oggi sono senza colpevoli. Per le vittime resta il dolore di aver perso oggetti in oro che rappresentavano ricordi di famiglia e quello di vedere la propria casa messa a soqquadro da sconosciuti.

M.M.