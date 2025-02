Lotta alla criminalità. Una raffica di controlli . Carabinieri mobilitati

Sono stati intensificati i controlli per la sicurezza nella Montagna Pistoiese: il Comando provinciale dei Carabinieri potenzia l’attività di contrasto ai reati predatori: "Un’imponente operazione di controllo del territorio – rende noto il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pistoia della Legione Carabinieri Toscana – è stata condotta nella serata di giovedì dai Carabinieri nella zona di Campo Tizzoro e nelle aree limitrofe del comune di San Marcello Piteglio. L’intervento, che ha visto il dispiegamento congiunto di forze della Compagnia di San Marcello Piteglio e della Compagnia di Pistoia, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione. Il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia ha coinvolto dodici militari, articolati in sei pattuglie, che hanno presidiato in modo capillare le zone considerate più sensibili: Bardalone, Campo Magno, Maresca e Tafoni.

"L’operazione – spiega ancora il Comando – ha permesso di realizzare un’intensa attività di controllo che ha portato al monitoraggio di 54 veicoli e all’identificazione di 61 persone. La scelta di concentrare l’attenzione su queste specifiche aree non è casuale, ma elaborata sulla base dell’analisi dei fenomeni criminosi registrati negli ultimi mesi. L’obiettivo primario è i garantire una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine. L’attività si inserisce in una strategia operativa che integra i servizi di controllo ordinari con interventi straordinari mirati, secondo un modello operativo che prevede: il coordinamento tra le diverse articolazioni territoriali dell’Arma e l’aumento di dispositivi di controllo rafforzati nelle fasce orarie statisticamente più sensibili. L’operazione dell’altra sera dimostra l’impegno concreto dell’Arma nel fornire risposte tangibili alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza. Il servizio – si legge infine nella nota – rappresenta solo l’ultimo esempio di una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio. Un impegno che proseguirà anche in futuro, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di attenzione e prevenzione su tutto il territorio provinciale".

Anche il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, con una nota diffusa sui social, fa il punto: "Nei giorni scorsi, dopo un reiterarsi degli episodi di furto avvenuti nella zona di Bardalone nel fine settimana, avevo contattato il Prefetto affinché si affrontasse il problema in modo organico sotto la regia della prefettura stessa. Stamattina (ieri per chi legge), ho preso parte al Comitato per l’ordine Pubblico e la sicurezza. Dalla riunione è emerso che verrà incrementata ulteriormente nelle fasce sensibili l’attività di controllo del territorio in chiave preventiva della commissione di reati. Rimane l’invito, che rivolgo ai cittadini, ad attivare immediatamente il 112 qualora si venga a conoscenza di qualunque fatto sospetto".

Andrea Nannini