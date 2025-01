Ancora una frana sull’Appennino pistoiese, interrotta provinciale per Cutigliano

Abetone Cutigliano (Pistoia), 16 gennaio 2025 – Ancora una frana sull’Appennino pistoiese e in special modo nella zona di Cutigliano, spesso colpita da questo tipo di movimenti di terra. Accade nella serata di mercoledì 15 gennaio.

Molti metri cubi di detriti e fango si sono riversati sulla provinciale 37 Cutigliano Casotti. La strada è stata chiusa. Non si registrano fortunatamente feriti ma l’interruzione è stata necessaria fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Comune e Provincia sono al lavoro per la riapertura. Lavori non semplici in considerazione del volume di terra che è franata. Erano circa le 21 quando c’è stato il movimento franoso. Mettere in sicurezza la zona franata è fondamentale anche per evitare nuovi smottamenti.

“Abbiamo già preso i contatti con i geologi e la ditta per i lavori – dice il sindaco Gabriele Bacci – Vogliamo riaprire totalmente la strada”. Per quanto riguarda la viabilità, l’alternativa è via Cantamaggio. In cui è stato istituito il senso unico alternato.