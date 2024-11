Il terreno frana ancora. E il vento provoca danni

MONTAGNA

Danni provocati dal maltempo, soprattutto disagi sulla SS12, danni seri alla chiesa di Popiglio e qualche curiosità a Maresca. La frana che ha interrotto il traffico in località La Mora, al confine tra i Comuni di San Marcello Piteglio e quello di Abetone Cutigliano, è stata rapidamente ripulita dagli uomini dell’Anas, all’opera ieri fin dal primo mattino, ripristinando il traffico intorno alle 1,30, a senso unico alternato regolato da semaforo, che peraltro è attivo nell’area già dalla frana precedente risalente alla metà di ottobre e, sono state soppresse alcune corse del trasporto pubblico. Il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci, ha reso noto che per lunedì è stato convocato un tavolo tecnico per affrontare l’argomento, avente l’obiettivo di definire con Anas, la causa di questi smottamenti e chiederne la messa in sicurezza prima della stagione turistica invernale. Il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini ha fatto il punto sui numerosi problemi sparsi sul territorio, tra cui spicca quello di importante entità che ha interessato la chiesa di Popiglio, uno dei più bei biglietti da visita posto all’ingresso del Comune: il quadrante dell’orologio posto sul campanile si è spezzato e anche la meccanica sembra aver subito danni abbastanza seri, la struttura del campanile invece non è stata danneggiata in nessuna delle sue parti. Il consiglio parrocchiale si è già attivato per porre rimedio. In alcune zone è mancata l’energia elettrica per tutto il giorno, come a Mammiano Alto, nella zona di Lolle e in alcune borghi sparsi. Enel ha informato che le squadre sarebbero state attive fino al ripristino. Numerosi gli interventi degli operai del Comune per rimuovere piante e rami sporgenti che potevano interessare la viabilità, nessuna interruzione si è verificata ma solo qualche rallentamento, i lavori proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza di tutta la viabilità di competenza. Nel tardo pomeriggio la caduta di un albero in località Cireglio ha interrotto la viabilità sulla SS66 ma il problema è stato risolto rapidamente. A Maresca invece il vento fortissimo ha fatto prendere il volo alla testa di drago che apriva il carro di carnevale e che faceva bella mostra di se sulla piazza del paese.

Andrea Nannini