Esercitazione congiunta antivalanghe

I Finanzieri della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano e i Carabinieri Forestali del Centro Settore Meteomont di Lucca hanno svolto un’esercitazione congiunta di rilievo stratigrafico del manto nevoso e verifica della stabilità, nella zona Val di Luce - Val Sestaione, tra i 1.600 e i 1.900 metri di altitudine.

Tra le qualifiche che caratterizzano i tecnici di Soccorso Alpino della Finanza rientra, infatti, quella di “osservatore nivologico” rilasciata dall’Associazione Interregionale per la neve e le valanghe che, oltre ad abilitarli a collaborare con gli enti all’acquisizione dei dati necessari per la redazione dei bollettini valanghe, consente di valutare adeguatamente lo scenario sul possibile verificarsi di valanghe, quando svolgono operazioni di soccorso in ambiente innevato.

Poiché il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, sull’Appennino Toscano, sono demandati ai Carabinieri Forestali del Centro Settore MeteoMont Lucca, si è ritenuto opportuno – spiega la Guardia di Finanza – organizzare questa sessione addestrativa comune.

Una dozzina di militari, tra “osservatori nivologici” della Guarda di Finanza e “previsori ed esperti neve e valanghe” dei Carabinieri Forestali, hanno testato, in condizioni quanto più possibile realistiche le rispettive competenze. E’ stato analizzato il manto nevoso, accumulatosi nel corso della passata stagione invernale e in questo inizio di primavera.

Alla sessione nivologica si è affiancato un modulo dedicato alle tecniche e metodologie di autosoccorso, nel corso del quale i Tecnici di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno anche simulato il rintraccio di ipotetiche persone travolte da una valanga, localizzando i segnali emessi dagli apparecchi di ricerca (Artva).