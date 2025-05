Ecco il Naturart Village . Un polo multifunzionale tra natura, cultura e gusto

Un lungo parlare, in famiglia, e un lungo scrivere, sulla stampa. Infine, tanti sforzi e qualche anno dopo, il taglio del nastro. Non senza la commozione di chi si lascia andare alle lacrime. Succede così, probabilmente, quando si vede la fine di un percorso inseguito a lungo. È il giorno della festa per il Naturart Village, la nuova casa-showroom Giorgio Tesi Group che si è presentata in anteprima ieri ad amici e istituzioni a segnare l’inizio di una nuova storia per l’azienda pistoiese. Uno spazio-vetrina per le produzioni verdi a marchio Tesi con area congressi nella serra alla sinistra dell’ingresso principale, un’area food nella serra comunicante pronta a rispondere alle richieste che vanno dalla colazione al post cena (dalle 6 del mattino alla mezzanotte, sette giorni su sette) e tutto intorno uno spazio "effetto wow" che raccoglie un roseto con oltre 600 varietà di rose, un museo dei bonsai e un’area giochi più spazi seduta all’aperto. Il che, tradotto, significa incontrare le esigenze di un pubblico trasversale, dalle famiglie agli appassionati di verde, dagli uomini e donne business fino anche ai semplici curiosi. Perché al Village non ci sarà tutto, ma c’è certamente molto.

"Felici di essere qui, pieni di gratitudine per i tanti che si sono impegnati con noi in questo progetto. I nostri dipendenti, le aziende esterne, tutti coloro che ci hanno permesso di tagliare oggi questo nastro nei tempi che c’eravamo prefissati – dice Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Gtg -. Arriviamo qui a pochi mesi dalla festa per i cinquant’anni della nostra azienda offrendo un luogo per tutti dove trovare il cuore della nostra produzione, sia pistoiese che delle nostre filiali. Un’occasione per i nostri clienti che in poche ore potranno visionare tutto quel che produciamo". Una novità quella del Village che è solo la continuazione di una storia che si dimostra sempre più felice. Prova ne è il prossimo ampliamento della sede aziendale.

"Abbiamo acquisito uno spazio di sette ettari – commenta ancora Tesi -, il che ci consente di raddoppiare sia gli uffici che l’area di carico e stoccaggio". "Da anni avevamo in cantiere questo progetto – aggiunge il dg Marco Cappellini –, ora ne festeggiamo orgogliosi l’apertura. Questo è un luogo per tutti che coniuga al verde il food, offrendo otto ristoranti noti e affermati a livello pistoiese e toscano. Qui ribadiamo il nostro legame col territorio al quale nel nostro piccolo vogliamo restituire quanto ricevuto in tanti anni. Poi come azienda abbiamo fatto delle scelte in termini di piano industriale che ci hanno fatto uscire dal territorio, acquisendo aree a Grosseto, Orbetello, Piadena, San Benedetto. Ma il Village è il coronamento di un’idea: uno spazio che parla di noi e di Pistoia a tutte le ore e a tutte le persone".

Qualche input per capire il Village. All’esterno la zona adibita a parco misura più di trentamila metri quadri, con orto didattico, area giochi e spazi per eventi, più le aree cactus, bonsai e roseto. All’interno oltre all’esposizione verde, lo shop aziendale e un’area convegni da 500 posti, più un corner dedicato all’attività editoriale dell’azienda. Nel comparto food la proposta abbraccia le eccellenze di casa nostra, dalla pasta artigianale ai vini, passando per il pesce, la carne e i salumi, fino ai dolci e alle ricette della tradizione. Con formula "ordini, prelevi e siedi dove vuoi".

linda meoni