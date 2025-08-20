Due donazioni in ricordo di Matilde

Una doppia donazione, pari a 10mila euro, a favore della ricerca scientifica. E’ stata effettuata pochi giorni fa dalla onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa", fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa a soli 19 anni nel 2020. La prima, che ammonta a 4mila euro, è stata fatta a favore dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano per il progetto "Immunoterapia" basato su cellule "Car-T" contro i sarcomi dell’osso e dei tessuti molli. La seconda, di 6mila euro, riguarda invece la Fondazione Pisa per la Scienza e dovrà servire per l’acquisto del micromanipolatore di precisione da mettere a disposizione dei ricercatori di Pisa. Si tratta, com’è ormai noto, di uno strumento avanzato per lo studio del cancro, progettato per garantire un controllo preciso nella manipolazione di singole cellule. E che, grazie alla sua elevata accuratezza, consente di isolare e analizzare cellule tumorali con maggiore affidabilità. Le somme sono state raccolte, anche in questo frangente, sia tramite le iniziative di beneficenza organizzate dalla onlus che attraverso donazioni private. L’associazione Matilde Capecchi ha pubblicamente ringraziato i donatori proprio nei giorni scorsi. La prossima iniziativa di solidarietà si terrà il prossimo sabato a Spedaletto, dalle 17 alle 21, con il "Gioco dei tappi", la pesca solidale aperta a tutti: anche in questo caso, il ricavato servirà a finanziare i progetti di beneficenza dell’associazione.

G.F.