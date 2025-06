Folla in San Piero per l’addio a Manuela, ha donato le cornee

Comunità riunita ieri mattina, nella chiesa di San Piero, per l’ultimo, toccante saluto, a Manuela Fiorindi che si è spenta domenica scorsa, a 51 anni, colpita da una grave malattia. Tantissime persone si sono riunite in chiesa e la santa messa è stata accompagnata dal coro parrocchiale. Alle emozionanti parole del parroco, don Paolo Tofani, dedicate a questa prematura perdita, si sono aggiunte quelle della sorella, scritte in una lettera. Ha messo in evidenza il loro grande legame, nonostante la differenza di carattere. L’ha ringraziata per la lezione di vita che ha saputo dare a tutti, non facendo pesare a nessuno la sua malattia che ha affrontato con tanta forza, ma anche con ironia. Manuela Fiorindi lascia nel profondo dolore la sorella, i genitori, tutti i parenti e le tantissime persone che l’hanno amata. Si era ammalata nel 2017, non voleva arrendersi e aveva continuato ad avere sempre una parola buona per tutti. Ha festeggiato il suo 51esimo compleanno il 4 giugno scorso, nell’hospice Il Fiore di primavera di Viaccia (Prato) dove ha trascorso l’ultimo periodo, sempre circondata da familiari, parenti, amiche e amici che andavano a trovarla. Domenica, quando ha chiuso gli occhi per sempre, i suoi cari erano con lei. Era buona e generosa e il suo ultimo gesto di generosità è stato la donazione delle cornee. Manuela aveva lavorato come dipendente nel tessile, poi si era diplomata come operatore socio-sanitario, professione che, purtroppo, non è riuscita a svolgere perché si è ammalata. Tantissimi gli attestati di cordoglio e affetto. Sono moltissime le persone, a partire dal sindaco di Agliana Luca Benesperi, che la ricordano per il suo sorriso e la sua speranza. E’ viva anche nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta da giovanissima. Tutti conservano di lei il ricordo della gentilezza, della simpatia e dolcezza, del suo saper donare "amore e forza", della sua grandissima premura per gli animali, in particolare prendendosi cura delle colonie feline. Paolo Bini, amico d’infanzia la saluta così: "Sei volata via da questa terra e da questa vita e sei entrata nella vita eterna, in un mondo pieno d’amore che non delude, in un cielo infinito del colore dei tuoi occhi".

Piera Salvi