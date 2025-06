Due nuove donazioni in memoria di Matilde per sostenere la ricerca

Una duplice donazione, superiore ai diecimila euro, a favore della ricerca scientifica. E’ stata effettuata nei giorni scorsi dalla onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa", fondata da Silvia Biagini ed Edoardo Capecchi, i genitori della giovane di Casalguidi scomparsa a soli 19 anni nel 2020. La prima donazione, di 5500 euro, è stata destinata dall’associazione all’Istituto Nazionale Tumori di Milano per il progetto di "Immunoterapia basata su cellule car-t contro i sarcomi". La seconda, di 4500 euro, è stata effettuata invece a beneficio della Fondazione Pisana per la Scienza ed è finalizzata all’acquisto di un micromanipolare a uso dei ricercatori. Si tratta, com’è ormai noto, di uno strumento avanzato per lo studio del cancro, progettato per garantire un controllo preciso nella manipolazione di singole cellule. Grazie alla sua elevata accuratezza, consente di isolare e analizzare cellule tumorali con maggiore affidabilità.

Le somme sono state raccolte sia tramite le iniziative di beneficenza organizzate dalla onlus che attraverso donazioni private. L’associazione Matilde Capecchi ha pubblicamente ringraziato i donatori proprio nei giorni scorsi. La prossima iniziativa di solidarietà si svolgerà il prossimo 5 luglio al campo sportivo "Stella" di Casini, a Quarrata: è la tradizionale cena estiva di beneficenza messa a punto con la collaborazione del Futsal Casini, che inizierà alle 20. Il costo della cena all’aperto è di 18 euro (10 per i bambini fino ai dieci anni d’età) e parte del ricavato sarà devoluto alla onlus.

E’ possibile prenotare telefonando a questi due numeri 366.4944427; 366.9596973.

G.F.