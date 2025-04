Una margherita ricamata in memoria di Matilde

Da una parte, lo scorso 25 aprile, l’inaugurazione dell’altalena per utenti con disabilità in memoria di Matilde Capecchi (installata nel giardino di via Matteotti che porta il suo nome) e lo svolgimento dell’edizione 2025 de "Una staffetta per Maty". Dall’altra la tradizionale vendita delle uova di Pasqua e delle colombe che, sommata alle donazioni ricevute, ha permesso all’Associazione Matilde Capecchi Margherita Silenziosa di donare 15mila euro alla Fondazione Pisana per la Scienza. Già lo scorso anno, la onlus fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa nel 2020 a soli 19 anni aveva donato oltre 54mila euro raccolti dalle varie offerte, contribuendo all’acquisto di un vibratomo per la Fondazione Pisana per la Scienza. E anche il nuovo strumento che sarà acquistato con i proventi delle prossime iniziative solidali servirà a fornire ai medesimi ricercatori di Pisa un sopporto in più per la ricerca contro il cancro. Stavolta, l’obiettivo è contribuire all’acquisto di un micromanipolatore a disposizione degli studiosi: è un apparecchio progettato per garantire un controllo preciso nella manipolazione di singole cellule.

Ed è già tempo di guardare oltre, sempre nel segno della beneficenza: in occasione della festa della mamma, l’associazione propone una margherita ricamata al costo di 15 euro, prenotabile chiamando il 339.8558025. E anche in questo caso, la cifra raccolta sarà devoluta per il "progetto micromanipolatore".

G.F.