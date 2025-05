Dmo, definiti i vertici. Michele Luciani alla guida. Nominati due consiglieri

Michele Luciani, 54 anni, montecatinese, laureato in economia e commercio, amministratore delegato di Nicoletti, azienda leader nella produzione di carta per alimenti con sede a Massa e Cozzile, è il presidente della Fondazione Turismo. Il sindaco Claudio Del Rosso ha emanato ieri il provvedimento della sua nomina e di quella di altri due consiglieri di amministrazione.

Si tratta di Stefano Bonini, 46 anni, laureato in economia politica (con tesi in matematica per l’economia) e un dottorato in banking & finance, esperto di risk management, e Sabrina Franceschino, 38 anni, commercialista e revisore legale. Le prime tre nomine per la Fondazione Turismo-Dmo, altre due verranno fatte entro la fine dell’anno in seguito a un nuovo bando, sono del tutto sganciate da legami politici o con associazioni di categoria. Luciani, da quasi trent’anni impegnato nell’azienda Nicoletti, è considerato una persona molto competente nel suo settore professionale.

Il presidente della Fondazione Turismo, secondo alcuni tra gli amici più stretti, pur non avendo esperienza alla guida di aziende del settore ricettivo o turistico, non ha accettato questo ruolo tanto per fare. Fin dai tempi della scuola è considerato una persona molto metodica e costante, che si impegna sempre al massimo in tutto ciò che fa. La vera sorpresa di questo consiglio di amministrazione è senza dubbio Bonini. Il manager, che svolge anche l’attività di professore a contratto per il dipartimento di scienze aziendali dell’università di Bologna, è un montecatinese di successo di cui nessuno o quasi parla in città, anche se dovrebbe rappresentare senza dubbio una fonte di orgoglio. È un esperto di risk management, il processo strategico che aiuta le aziende a identificare, valutare, e gestire i rischi che possono compromettere il raggiungimento dei loro obiettivi. Durante la precedente amministrazione si era candidato per diventare amministratore unico di Montecatini Parcheggi & Servizi, incarico poi andato a Gianluca Calzolari. Sabrina Franceschino, oltre a essere una commercialista, è anche un revisore legale. Questa figura verifica i dati di bilancio e la gestione contabile delle società. Nel compiere tale attività devono essere esplicitati i criteri e le metodologie seguite, garantendo così ai terzi la trasparenza del proprio operato. Il sindaco Del Rosso dovrebbe aver scelto figure sganciate dalle categorie e dai partiti nella fase iniziale della Fondazione Turismo per ribadire l’autonomia del nuovo soggetto. Albergatori e commercianti, comunque, potrebbero entrare con il nuovo bando per due consiglieri.

Daniele Bernardini