Coppa Diddi, un tracciato inedito. Percorso nuovo per la classica. Da Ponte alla Trave a Carmignano

È stato definito dagli organizzatori del gruppo sportivo aglianese l’inedito tracciato della 77^ Coppa Dino Diddi la classica nazionale per allievi che è in programma per domenica 7 settembre ad Agliana. Un percorso nuovo, che oltre alla Provincia di Pistoia interessa quella di Prato, a seguito della concomitanza, nella stessa giornata, della gara professionisti di Larciano, per cui era impossibile per la corsa del G.S. Dino Diddi percorrere le tradizionali strade con la salita di San Baronto dal versante di Casalguidi e da quello di Vinci. La partenza ufficiale alle 14,30 sarà da Ponte alla Trave (qui nacque nel 1948 la corsa) dopo il ritrovo stabilito ancora presso la sede della Bocciofila Aglianese. In avvio sarà percorso un circuito locale di km 6,900 da ripetere quattro volte. Quindi la gara toccherà La Ferruccia, Olmi, Casini, Catena ed entrerà in località Casa Rossa di Carmignano in provincia di Prato per ripetere tre volte il circuito Mediceo di km 14,500 con la salita di Seano, quindi Carmignano, La Serra, Comeana, Poggio a Caiano, Poggetto, Casa Rossa. Terminato il terzo giro i corridori avranno l’ultimo tratto in linea di circa 15 chilometri per raggiungere il traguardo del Viale Roma.

L’edizione di quest’anno della Coppa Dino Diddi sarà nel ricordo del suo primo vincitore, il pistoiese Loretto Petrucci che è stato un bel campione.

Antonio Mannori