Corsa in montagna, torna il Doganaccia Trail

Pistoia, 5 giugno 2025 – Domenica 8 giugno torna il Doganaccia Trail, appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna, organizzato da Doganaccia 2000 con la collaborazione tecnica dell’ASDC Silvano Fedi di Pistoia e della Lega Uisp di Pistoia. L’edizione 2025 propone tre percorsi: due competitivi, di 27 km (con un dislivello positivo di 1550 metri) e 15 km (950 metri D+), e un itinerario non competitivo di 7 km, pensato per la camminata, adatto a tutti. Il tracciato principale da 27 km si snoda in un contesto paesaggistico mozzafiato: dalla Croce Arcana si corre lungo il crinale fino al Monte Lancino, per poi fare ritorno alla Doganaccia passando da Le Roncacce. Immancabile, anche quest’anno, la camminata con il suggestivo passaggio al Lago di San Giovanni Gualberto, un’occasione per vivere la montagna a passo lento ma con lo stesso spirito di condivisione.

Info: doganaccia2000.it, Tel. 333 539 2487. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.