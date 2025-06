Palio di Ferrara da batticuore: Caria vince al fotofinish. «Ho capito subito di avercela fatta», dice

Siena, 31 maggio 2025 - Strepitosa rimonta di Francesco Caria sul cavallo Dididomodossola che portano alle stelle il rione di San Giacomo vincendo il palio di Ferrara corso in notturna, ampiamente dopo mezzanotte. Un’impresa quella dell’accoppiata. Che ha mangiato metri su metri, risalendo una posizione dietro l’altra fino all’arrivo al fotofinish, dopo che Carlo Sanna su Divino amore (San Giovanni), sembrava avere già in mano la vittoria, avendo condotto fino al termine. «Ho capito subito che avevo vinto - il commento a caldo di Caria che ha conquistato la sua sesta vittoria in piazza Ariostea e che aveva trionfato anche nel 2024 ma per San Giovanni su Aiò de sedini -; ci vuole sempre tanta fortuna e che le cose vadano bene. E’ stata una guerra, molto combattuta. All’arrivo però ho pensato ’ce l’ho fatta’. Ero sicuro». Una grande soddisfazione per Caria che sta vivendo una stagione d’oro. Ma anche sull’Amiata si festeggia, a Piancastagnaio: il cavallo Dididomodossola, 6 anni, che aveva difeso a Fucecchio i colori di Cappiano montato da Giuseppe Zedde, appartiene infatti a Nicola Scapigliati e ad Alessandro Vinciarelli. Dunque una scuderia della montagna senese ancora protagonista in uno dei palii più importanti d’Italia: già a Fucecchio aveva vinto El Rey, sempre di un gruppo di proprietari pianesi oltre che di Gavino Sanna, adesso ha dato la zampata Dididomodossola. Un 6 anni veramente eccezionale. Travagliati i momenti della mossa, Davide Busatti ha sudato sette camice per trovare l’attimo giusto e darla buona, richiamando anche alcune contrade. Al via, quando ormai la piazza rumoreggiava, subito in testa Carlo Sanna su Divino amore. Tenta l’attacco dall’esterno un Dino Pes scatenato su Abracadabra ma la manovra non riesce, nonostante lo insidi a lungo. Lontanissimo ancora Caria. Sembra che nessuno possa fermare Divino amore finché rimontano come missili sia Antonio Siri (Santo Spirito) su Chimera da Clodia che Caria. Quest’ultimo ha un briciolo di ’benzina’ in più degli altri e riesce a mettere il muso di Dididomodossola avanti a tutti.