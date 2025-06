Come diventare allievi carabinieri

Tanti i concorsi pubblici in scadenza nelle prossime settimane, a partire dal bando per Allievi Carabinieri che mette a disposizione 4.918 posti per l’ammissione in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma. Tra i posti disponibili, 1.465 sono riservati ai cittadini italiani tra i 18 e i 24 anni, con possibilità di partecipazione anche per chi ha compiuto 17 anni. Le domande possono essere presentate fino al 7 luglio 2025. Tutte le informazioni sul sito www.carabinieri.it. Il Comune di Firenze ha pubblicato nuovi bandi per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato, rivolti anche a persone con disabilità, per profili come istruttori amministrativi, insegnanti di scuola dell’infanzia e assistenti sociali. I concorsi, rivolti a diplomati e laureati, scadono il 14 giugno 2025 (info su www.comune.fi.it). L’Università degli Studi di Firenze ha aperto invece un concorso per otto posti da funzionario nell’area tecnica-informatica, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Candidature entro il 20 giugno 2025. Per consultare il bando: www.unifi.it.

Sempre nel settore tecnico, la Città Metropolitana di Firenze ha bandito un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri da destinare ai settori viabilità e strutture edilizie. Scadenza 25 giugno 2025. Il testo integrale è consultabile su inpa.gov.it. Infine, la Provincia di Livorno ha indetto una selezione pubblica per la formazione di due elenchi di idonei all’assunzione nell’area dei funzionari con profilo amministrativo, uno riservato a laureati in materie giuridiche e uno a laureati in materie economiche. Le domande devono essere inviate entro le ore 13 del 3 luglio 2025 esclusivamente online tramite il portale InPA (inpa.gov.it).