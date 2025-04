"Cinque ’Sì’ contro il lavoro precario"

"Il Comitato referendario è per i 5 “Sì“ al referendum. Per questo sarà necessario votare 5 “Sì“ al referendum dell’8 e 9 giugno 2025 e andare a votare perché non ci sia più lavoro precario". La sottolineatura arriva dal Comitato referendario che si è costituito ad Agliana. Il comitato è composto da Cgil, Spi Cgil, Anpi Agliana, Libera, Portaperta, Circoli Arci Agliana, Pd Agliana, Agliana in Comune, Auser, Sinistra italiana e Prc. I componenti si dichiarano soddisfatti: "Grande partecipazione ad Agliana tra realtà politiche, associazioni e persone del territorio per la costituzione del Comitato referendario locale, che si impegnerà a organizzare eventi e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di partecipare al referendum. I cinque quesiti referendari – spiegano dal comitato – rappresentano un’opportunità cruciale per la comunità di esprimere la propria opinione su temi che hanno contribuito a peggiorare le condizioni sociali e lavorative. Ogni quesito è stato pensato per affrontare questioni di grande rilevanza sociale e il voto di ciascun cittadino sarà determinante per orientare le scelte politiche e legislative. I quesiti referendari chiedono di cancellare le leggi che hanno reso precario e insicuro il lavoro e di dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Saranno due mesi di campagna elettorale intensa – proseguono dal Comitato – durante i quali ci impegneremo a raggiungere tutte le cittadine e tutti i cittadini per informarli sull’importanza di questi cinque quesiti. Una cittadinanza consapevole e attiva – concludono – è la base di una democrazia forte e partecipata. Invitiamo a partecipare agli eventi organizzati e a informarsi sui quesiti referendari".

