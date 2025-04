C’è lo stato di emergenza: "Sicurezza: lavori urgenti"

La notizia, che lo Stato italiano ha fatto scattare lo stato di emergenza nazionale per le alluvioni che hanno colpito in due volte, nelle date del 12 febbraio e 14 marzo, il nostro territorio è stata accolta con grande soddisfazione dalla sindaca di Lamporecchio Anna Trassi e di Larciano Lisa Amidei. Significa maggiori risorse economiche per le zone flagellata dalle alluvioni e snellimento nelle procedure burocratiche. "Aspettavo questa comunicazione con trepidazione- afferma il sindaco di Lamporecchio Anna Trassi- La soddisfazione è grande, Sono risorse che danno una boccata d’ossigeno alle casse per tutte le amministrazioni, in particolare la Regione Toscana, impegnate per sistemante tutti danni causati all’acqua. Diverse risorse saranno dirottate alla sistemazione complessiva della strada Provinciale SP9, quella del San Baronto. Ma sul nostro territorio saranno necessari altri interventi. Uno su tutti in Via Porcianese, strada comunale, che, soprattutto nella parte finale della strada verso Porciano, necessita di un importante investimento economico, per permettere di riaprila la viabilità".

La sindaca di Larciano Lisa Amidei, nonché consigliere provinciale addetta alla viabilità ha detto: "Avevamo chiesto e sollecitato più volte il Governo che facesse scattare lo stato di calamità. L’area del territorio colpito dai due eventi atmosferici è grande e quasi sicuramente saranno necessarie nuove e aggiuntive risorse economiche da parte del Governo. Sono comunque contenta. A Larciano, per sistemare le strade interrotte, sulle quali stiamo già lavorando, saranno necessari circa due milioni di euro, così suddivisi. Per l’alluvione del 14 febbraio saranno stanziati 800 mila euro per le strade di Santa Lucia e Via fonda. Per l’alluvione del 14 marzo, lo stanziamento sarà di un milione e duecentomila euro e riguardano interventi sulle strade di casa di Monte, via Della Bandita Cecina e Santa Lucia. Sulla strada Provinciale del Montalbano stanno proseguendo con la massima celerità i lavori tampone per permettere una prima viabilità con il senso unico alternato. Inizialmente il transito per residenti poi per il traffico leggero. Stanno ultimando alcuni lavori di contenimento e quando tutto sarà fatto, con il rispetto di tutte le norme di sicurezza, la strada sarà riaperta. Per un intervento più complessivo sul Montalbano, che richiederà diverso tempo, pensiamo – conclude Lisa Amidei – che l’investimento economico necessario si aggiri intorno ai sette milioni di euro".

Massimo Mancini