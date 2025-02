La luce in fondo al tunnel. È svolta al call center, salvi i posti dei lavoratori

Pistoia, 15 febbraio 2025 – Sono salvi i posti di lavoro, circa sessanta e fra di loro molte donne, della vertenza del call center di via Galvani a Sant’Agostino che da circa tre mesi avevano problemi nei pagamenti con il ritardo costante degli stipendi.

La svolta è arrivata durante la convocazione del tavolo di crisi a cura di Valerio Fabiani, consigliere del Presidente della Regione Giani, con la presenza del Comune, le sigle sindacali ed Enel Energia che è il committente del servizio. Il call center, ricordiamolo, è gestito in Rti da Softlab Next assieme a Tecnocall: azienda, la prima, con la quale la stessa Enel ha rescisso il contratto ed andrà ad assegnare ad un nuovo soggetto la gestione del personale con il conseguente passaggio di tutti i dipendenti verso la nuova realtà che prenderà il posto di chi era presente fino ad oggi.

“Ringrazio lavoratori, organizzazioni sindacali e anche Enel, che ha saputo farsi carico delle ragioni del territorio e si è messa a disposizione con la collaborazione di queste settimane – afferma Valerio Fabiani – si sono poste le basi per un elemento di stabilità e certezza ai lavoratori”. In prima linea, come già successo dall’inizio della vertenza, anche il sindaco Alessandro Tomasi che a più riprese ha incontrato i dipendenti direttamente dentro la sede ed ha portato la loro voce sul tavolo di crisi.

“Da tempo stiamo lavorando tutti insieme per superare questa situazione di grave incertezza – afferma Tomasi – e al tavolo di questa settimana devo dire che siamo arrivati ad una svolta. Il fatto che Enel abbia annunciato che andrà avanti nelle procedure per l’annullamento del contratto, vuol dire che di conseguenza potrà esserci l’affidamento dell’incarico a un nuovo soggetto e il conseguente passaggio dei lavoratori all’interno dell’azienda che gestirà il servizio. La decisione di Enel permette di interrompere l’attuale situazione di incertezza nella riscossione dei pagamenti che, come Comune, abbiamo cercato fin da subito di tamponare attraverso alcuni interventi di carattere sociale per le situazioni più difficili. È chiaro che l’obiettivo di tutti è uno: i lavoratori devono ricevere, senza ritardi, quanto dovuto. La priorità resta sempre la tutela dei dipendenti”.

Come detto, si tratta di un passaggio importante e, forse, decisivo ma non ancora l’ultimo per completare il quadro. “Continueremo a seguire e a monitorare la questione come abbiamo fatto fin dall’inizio, grazie all’impegno di tutti i soggetti del tavolo – conclude Alessandro Tomasi – in questa fase ho chiesto certezze sul periodo di passaggio che si dovrà aprire a breve e su una gestione che possa portare alla tutela a tutto tondo dei dipendenti, anche dal punto di vista contrattuale”.