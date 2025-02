Vertenza G-Logistic e Gxo. L’allarme della Fit-Cisl: "Non è ancora risolta"

Da una parte Regione e Cgil che tirano un sospiro di sollievo annunciando una trattativa ben avviata e il sereno all’orizzonte. Dall’altra la Cisl, che punta il dito contro chi "proclama il successo per una vertenza tutt’altro che chiusa". Nel mezzo, il destino dei 40 lavoratori (il 90% donne) di G-Logistic e Gxo. Le due aziende di Montelupo Fiorentino di e-commerce e logistica avevano comunicato ai sindacati a gennaio l’intenzione di spostare le loro lavorazioni a Trecate (Novara), salvo poi tornare il 7 febbraio al secondo tavolo di crisi della Regione Toscana annunciando la decisione di non licenziare nessuno e di non chiudere il sito di via dell’Industria, nella zona artigianale delle Pratella. Del fatto che l’emergenza, però, non sia rientrata, è convinto il segretario generale Fit-Cisl Toscana, Antonino Rocca. "Siamo contenti dei passi avanti fatti rispetto alla potenziale apertura di una procedura di licenziamento collettivo, ma la vicenda non è conclusa e la vertenza non è risolta" ha detto il sindacalista ponendo l’attenzione sulla questione delle nuove commesse che dovrebbero garantire continuità al capannone di Montelupo. "Non sono state date risposte su quali siano e da chi provengano e su quanti addetti saranno reimpiegati - dice Rocca - Premature le affermazioni sul fatto che i 40 posti di lavoro siano salvi. Basterà leggere il verbale condiviso che uscirà dal tavolo politico per comprendere che la crisi ancora non è conclusa".

Che le trattative procedano con grande cautela lo confermano dalla stessa G-Logistic/ Gxo. "Stiamo portando avanti la trattativa con Regione, forze sindacali e Rsu, per arrivare alla conclusione migliore per tutti - è la risposta di Silvio Cei, capo area Toscana e direttore di diversi depositi tra cui quello montelupino - Rispetto a un mese fa lo scenario è nettamente cambiato. Stiamo lavorando per non far rimanere a casa nessuno. Seguo in prima persona l’azienda, ci siamo attivati con tutti gli attori scesi in campo per cercare alternative. E quindi mantenere in vita le strutture esistenti e il posto di chi ha fatto un lavoro straordinario in tutti questi anni". Le commesse, a detta dell’azienda e dello stesso consigliere di Eugenio Giani per Lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani, sarebbero già state formalizzate in Regione. L’Unità di crisi è aperta, il tavolo in Regione resta attivo per qualsiasi aggiornamento. Al momento, il dato di fatto guarda alla dichiarazione in sede istituzionale di G-Logistic e Gxo. "In ogni caso, il sito di Montelupo resterà in vita, non verrà chiuso. Nessun licenziamento".

Y.C.