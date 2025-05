Animali di luce nel parco. Istallazioni splendenti spuntano al Mariambini

EMPOLI

Con l’arrivo della bella stagione, Empoli apre le danze alla propria "Estate empolese", fittissimo calendario di eventi e iniziative che accompagnerà il centro storico da qui a settembre. Si parte subito con una grande novità: nella mattinata di ieri è stato infatti inaugurato lo "Zoo Luminoso". Dal 17 maggio al 6 luglio, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 24, nella cornice verde di un riqualificato Parco Mariambini sorgerà infatti uno spazio verde per famiglie e bambini dove i padroni di casa saranno animali di luce, sottoforma di statue di grande statura che affascineranno grandi e piccini. Dalle zebre ai pinguini, dalle papere agli elefanti (alti ben 6 metri), e non solo "fauna": dentro al parco saranno presenti tantissime diverse attrattive, con molteplici attività pensate sia per i genitori che per i figli. Per i più piccoli, infatti, ci saranno spettacoli di magia, laboratori di giardinaggio e pittura, postazioni di trucco e anche un’area gonfiabili: per un’occasione speciale, poi, le famiglie potranno disporre dell’area picnic per banchettare coi propri bambini sul prato del Mariambini. E ancora, saranno presenti anche uno spazio di lettura e, ultimi ma non per importanza, i bambini avranno la possibilità di incontrare i propri supereroi preferiti e le principesse dei cartoni animati, presenti a giro per il parco.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco Alessio Mantellassi, che assieme ad una folla di bambini accorsa per vedere lo Zoo, ha effettuato il proverbiale taglio del nastro per dare ufficialmente il via a questa esperienza. Ha poi commentato a margine della presentazione: "Lo Zoo Luminoso è un modo per far sì che il parco sia vissuto, nel fine settimana con tanti laboratori e iniziative, e anche nei giorni feriali con le installazioni luminose che rimarranno disponibili. In passato questo parco aveva dato dei problemi. Dopo un intervento di rigenerazione urbana togliendo il muro, rifacendo l’illuminazione e potenziando le telecamere, c’era bisogno che questo luogo fosse vissuto e abbiamo quindi accolto con soddisfazione questa bella iniziativa. Si tratta di rendere vivibile uno spazio pubblico e metterlo a disposizione della città. Poi, da luglio sarà anche luogo per il teatro per ragazzi con Parco-Scenico".

Lo Zoo sarà visitabile dalla mattina alle 10 fino alla mezzanotte: chiaramente, per vedere gli animali nel pieno del loro splendore, è consigliato visitare il parco in notturna. I biglietti, acquistabili sia online che in loco al prezzo di 12 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini fino a 10 anni e gratuiti per i bambini sotto il metro di altezza, all’entrata del parco, saranno necessari per accedere all’area verde solo nei fine settimana, quando avranno luogo le attività di laboratorio e ludiche: durante la settimana, invece, l’ingresso sarà libero. Come detto, ci sarà anche la possibilità di fare un pic-nic all’interno del parco: per quello servirà una prenotazione, fattibile attraverso il sito Eventbrite, cercando l’evento "Lo Zoo Luminoso" e scegliendo il giorno nel quale si desidera fissare l’appuntamento.

Damiano Nifosì