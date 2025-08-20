Braci gettate nel cassonetto. Paura per un bidone a fuoco

La storia a piccoli passi

20 ago 2025
DANIELA GORI
Cronaca
Un incendio di un cassonetto ha messo a rischio le auto e le abitazioni di via di Ramini nella zona...

Un incendio di un cassonetto ha messo a rischio le auto e le abitazioni di via di Ramini nella zona di Casenuove di Masiano. Il fatto è successo lunedì mattina, quando all’improvviso le fiamme si sono sprigionate da uno dei cassonetti della fila che si trova proprio adiacente a dei palazzi, sulla strada lungo la quale vengono abitualmente parcheggiate le auto dei residenti. E appunto i residenti hanno provveduto a chiamare i vigili del fuoco che si sono dati da fare a spengere l’incendio. "Avremmo voluto buttare sopra delle secchiate d’acqua, ma i pompieri ci hanno detto di non avvicinarci", raccontano alcuni cittadini. Qualcuno comunque ha pensato bene di andare a spostare la propria auto per metterla in sicurezza. La causa dello sprigionarsi delle fiamme si suppone sia il conferimento di spazzatura con all’interno della brace ancora accesa. "Il giorno precedente si sentiva nell’aria un gran odore di grigliata – raccontano le persone che abitano vicino - è molto probabile che, poche ore dopo, ancora non fosse del tutto spento il carbone". Spesso sembra che non ci sia più fuoco, ma basta un piccolo tizzone che ancora brucia sotto la cenere per scatenare un incendio, con le conseguenze che potrebbero essere ben peggiori di solo un cassonetto a fuoco.

