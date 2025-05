Fiamme in un palazzo. Residenti in salvo sul tetto

Attimi di paura ieri nel tardo pomeriggio in un palazzo di via Ada Negri dove è scoppiato un furioso incendio. Secondo quanto riferito, l’incendio sarebbe partito da un appartamento che si trova al primo piano per un corto circuito di un lampadario. Nell’appartamento c’erano una mamma con il bambino che sono riusciti a mettersi in salvo. La preoccupazione è stata per gli altri occupanti del palazzo in quanto il fumo, denso e nero, ha invaso quasi subito il vano scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e polizia per chiudere la strada e agevolare i soccorsi. Alcuni degli occupanti del quinto piano si sono rifugiati su una terrazza sul tetto in quanto le scale non erano agibili perché già completamente sature di fumo. I vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, hanno messo in salvo le persone anziane e i due disabili che erano nei loro appartamenti. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze per prestare le prime cure alle persone che avevano respirato il fumo. Nessuno, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze. Un vigile del fuoco è rimasto lievemente intossicato nelle operazioni di soccorso. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a eseguire i primi rilievi per capire che cosa abbia scatenato l’incendio. L’appartamento dove è partito il fuoco è stato dichiarato inagibile.

L.N.