Bocciato il progetto bici: "Sconcertati"

"Si vuole davvero creare un sistema moderno di piste ciclabili?". E’ la domanda che pone la lista civica Agliana in comune, dopo che la mozione presentata dalla propria rappresentante in consiglio comunale, Silvia Pieri, sul progetto "Bici in Comune", è stata bocciata dalla maggioranza. "In un contesto in cui le risorse pubbliche sono sempre più scarse – rilevano dalla lista civica di opposizione –, un buon amministratore deve saper reperire fondi per la propria comunità, consapevole che questi non arriveranno più in modo indiscriminato, come accaduto recentemente con il Pnrr. Per questo – proseguono –, nel consiglio comunale abbiamo presentato una mozione affinché il Comune aderisse al progetto “Bici in Comune“, che offriva la possibilità di ottenere finanziamenti per migliorare il territorio attraverso la realizzazione di un progetto organico di piste ciclabili, garantendo una mobilità sicura e moderna. Le risorse intercettabili – spiegano ancora da Agliana in comune – ammontavano fino a 80.000 euro: una cifra certamente non sufficiente per completare un ambizioso progetto di mobilità urbana, ma comunque un primo passo importante. Ci ha lasciati sconcertati non solo il voto contrario della maggioranza, ma ancor di più la risposta dell’assessore, il quale non ha espresso un parere politico, ha riportato semplicemente il parere tecnico dell’ufficio competente, sostenendo che le risorse disponibili fossero troppo esigue. Pur riconoscendo la competenza dell’ufficio tecnico riteniamo che stabilire se i fondi siano pochi o sufficienti sia una decisione di natura politica e non meramente tecnica. La vera domanda – concludono – è: vogliamo davvero creare un sistema moderno di piste ciclabili utili alla nostra comunità?.

p.s.