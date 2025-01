La Befana di Pistoia: che folla in piazza. Lei arriva dal cielo e porta magici doni

Pistoia, 6 gennaio 2025 – Circa 6.500 persone, numero massimo consentito per ragioni di sicurezza, hanno assistito nel tardo pomeriggio dell’Epifania a Pistoia alla spettacolare discesa della Befana dal campanile del Duomo, alto 66 metri.

Un pubblico composto in gran parte da famiglie con bambini, tutti con il naso all'insù. La manifestazione, giunta alla 31esima edizione, è stata organizzata come sempre dall'Associazione nazionale vigili del fuoco, in collaborazione con il comando provinciale e il Comune.

A precedere la discesa della Befana dal campanile una serie eventi animati da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione e di tanti altri programmi Rai, da Geronimo Stilton, topo intellettuale, personaggio di una famosa serie di libri per ragazzi diffusa in tutto il mondo e tradotta in 50 lingue e dall'Orkestraccia Light composta da 5 musicisti.

Come da 'copione', la Befana in volo sulla piazza per raggiungere i bambini, in attesa dei doni, subisce un'avaria alla scopa volante che la fa finire nel campanile dove rimane bloccata. Allora, osservata dai bambini delusi per l'imprevisto, chiede aiuto a tutti, anche a Babbo Natale, però senza successo.

Così decide di rivolgersi ai vigili del fuoco, che arrivano a sirene spiegate e l'aiutano a calarsi dalla torre campanaria, dopo averla imbracata, così da permetterle di distribuire i dolcetti ai bambini presenti.

Tra le autorità presenti, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il presidente della Regione Eugenio Giani. "Una manifestazione - ha dichiarato il sindaco Tomasi - che unisce grandi e piccini. Ringrazio i tantissimi volontari che hanno reso possibile questa festa". "Una bellissima piazza, con tanti bambini - ha sottolineato il presidente Giani - e una iniziativa che cresce e migliora di anno in anno".