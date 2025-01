La Befana in Toscana: quante feste. E la vecchina scende dall’alto tra lo stupore delle piazze

Firenze, 6 gennaio 2025 – Festa in tutta la Toscana per la Befana 2025. Con esibizioni, musica e balli un po’ in tutte le città. Un appuntamento che è una grande tradizione, grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco di vari comandi, che aiutano la vecchina a calarsi dall’alto: spettacolo assicurato, come avvenuto a Firenze.

In una giornata dal meteo clemente e non troppo fredda, tanta gente ha affollato il centro. La Befana è arrivata dal cielo in piazza della Repubblica, poi insieme agli altri “Befanotti” ha fatto festa insieme ai bambini distribuendo come di consueto dolciumi.

La Befana scende dal cielo a Firenze: affollatissima piazza della Repubblica (New Press Photo)

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, Confcommercio, Acrobatica (già EdiliziAcrobatica) e JT&T srl, la real estate company promotrice del progetto di sviluppo del palazzo dell’Arcone.

Festa anche in provincia di Massa Carrara e a Montignoso in particolare. Dove si è rinnovata la tradizione dei Pefan. I gruppi mascherati hanno animato le strade del paese, portando allegria e stupore nelle case che accoglieranno con entusiasmo questa usanza.

La festa è anche un momento di competizione amichevole: una gara ha premiato i gruppi più creativi e le abitazioni più ospitali, trasformando ogni casa in un punto di ritrovo per condividere cibo, bevande e momenti conviviali.

Una bella giornata di amicizia anche a Pisa: in particolare a Marina, dove si è rinnovato il tradizionale tuffo della Befana con 250 coraggiosi che hanno sfidato il freddo e si sono lanciati senza timori in acqua. La manifestazione è tradizionalmente organizzata dall'Avis.