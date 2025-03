Area di sosta in Porta al Borgo. Bivio restyling

Mettere mano con la massima urgenza al fondo stradale del parcheggio di Porta al Borgo che, dopo ogni acquazzone, mostra sempre il conto dei danni con veri e propri crateri rattoppati con l’asfalto a freddo che, però, resta lì per poco tempo. E’ questa la linea dettata dall’assessore ai lavori pubblici, Alessio Bartolomei, che nell’ultima seduta di consiglio comunale ha risposto ad una interpellanza presentata dal consigliere di maggioranza Giampaolo Pagliai, il quale chiedeva delucidazioni sugli impegni dell’amministrazione sull’area. "Siamo in una fase di dibattito per una serie di valutazioni - dichiara Bartolomei – per provare a puntare ad una riqualificazione in maniera approfondita, passando ad una manutenzione di tipo straordinario: questo accadrebbe con l’inserimento di verde e alberature, come stiamo valutando di fare per il parcheggio di via Cellini. C’è da capire quanti posti auto si andranno a perdere: se il conteggio dovesse risultare eccessivamente gravoso, andremo ad optare per una manutenzione ordinaria. In ogni caso l’intervento dovrà essere inserito nel quadro delle opere da realizzare nella prossima primavera-estate: per la totale riasfaltatura e segnaletica, invece, l’intervento si aggira sui 150mila euro e sarebbe più veloce da realizzare".