Approvato il Masterplan. Variazione di bilancio per le opere pubbliche

Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Roberto Benedetti, Emilio Lenzi e Rita Lavinotti. Nella seduta è stato approvato all’unanimità il Protocollo attuativo del Masterplan della Valdinievole, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia coinvolgendo tutti i comuni della Valdinievole e la Regione Toscana. Approvata anche la variazione di bilancio per dar vita a opere importanti per il territorio comunale. Sarà affidato a un professionista l’incarico per il regolamento edilizio e dei dehor e per la prima variante urbanistica, per 19mila euro complessivi. Nel titolo 2 della spesa sono state iscritte a bilancio le maggiori entrate per le antenne di telefonia e sono stati applicati 54.100 euro di avanzo vincolato e 6.500 di avanzo destinato. Serviranno per l’acquisto di banchini per la scuola secondaria di primo grado, per incrementare la dotazione di 100.000 euro per strade e marciapiedi, di 20.000 per il piano delle antenne e di 10.000 per il rifacimento della piastra scolastica. In attesa di applicare ancora parte dell’avanzo nei prossimi consigli, il piano degli investimenti supera il milione di euro, e nella prossima settimana vedrà partire le procedure di affidamento di gara del rifacimento dei marciapiedi di Via Rossini e strade limitrofe, per 120mila euro, e il rinnovo della segnaletica verticale, 84.100 euro. Al via anche i lavori per lo stadio, 95.000 euro, e il completamento del verde di via Nucci, dove saranno installati arredi urbani e giochi per i più piccoli, 30.000 euro. Questa variazione vede destinati oneri vincolati per realizzare parcheggi per 63.468 euro, derivanti dal nuovo supermercato. "Soddisfazione – commenta il sindaco Nicola Tesi – perché siamo prossimi ad aprire molti cantieri. Restiamo in attesa di avere comunicazioni su bandi a cui abbiamo partecipato".

E.C.